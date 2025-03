Apple verrà multata dall'UE per presunta violazione del DMA

Apple starebbe per affrontare una multa dall'UE per presunte violazioni del DMA (Digital Markets Act). La mossa segnerebbe il primo atto importante dell'UE contro Cupertino nell'era Trump. Secondo quanto segnalato da Reuters, Apple dovrebbe ricevere una multa "modesta" dall'UE per le sue presunte carenze del DM. Come riportato dall’agenzia stampa: “Apple e Meta Platforms sono destinate ad affrontare multe modeste per aver presumibilmente violato regole storiche volte a frenare il loro potere, hanno affermato lunedì persone con conoscenza diretta della questione. Entrambe le società sono state nel mirino della Commissione Europea dall'anno scorso per potenziali violazioni del Digital Markets Act che potrebbero costare alle aziende fino al 10% delle loro vendite annuali globali”.

Apple: Cupertino respinge le accuse dell’UE

Le voci che l'UE stava avrebbe preso presto una decisione in merito alla conformità di Apple al DMA giravano da tempo. Secondo le indiscrezioni, il responsabile della concorrenza dell'UE, Teresa Ribera, avrebbe rilasciato una sentenza entro la fine di marzo. Adesso sembra che tale tempistica verrà rispettata. Come nota Reuters, Apple non sarà l'unica azienda americana ad affrontare "modeste multe" dall'UE. Sembra infatti che Meta sarà soggetta a una sanzione simile. Recentemente, il CEO di Spotify, Daniel Ek, ha sostenuto che l'UE avrebbe emesso un giudizio decisivo contro Apple per quella che ha definito la sua"farsa" di conformità. In precedenza, Apple ha respinto le critiche secondo cui la sua conformità non è conforme alle richieste o all'intento legale del DMA. Tuttavia, l'UE ha attraversato un lungo processo di valutazione per decidere se intraprendere o meno ulteriori azioni contro l'azienda.

A fine gennaio, il presidente degli Stati Uniti Trump ha attaccato l'UE per aver preso di mira le aziende tech americane con delle multe. Se questo mese verrà imposta una nuova multa ad Apple, rappresenterà la prima opportunità di vedere se l'amministrazione di Trump gestirà l'azione dell'UE in modo diverso da quella di Biden. Non è chiaro quanto saranno "modeste" queste multe. Tuttavia, è sempre possibile che l'UE intenda dare ad Apple una piccola multa che dimostra che ha preso provvedimenti. Tuttavia, è improbabile che ciò susciti molta opposizione da parte di Apple o dell'amministrazione statunitense.