Apple: app Salute si rinnoverà con un nuovo health coach AI

Apple sta preparando un'app Salute completamente rinnovata. A rivelarlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On. Questo progetto, nome in codice Mulberry, presenterà un nuovo health coach. Dovrebbe debuttare la prossima primavera in iOS 19.4. Gurman descrive questo nuovo coach della salute come un "agente AI" che si comporta come se fosse un medico reale. Questo progetto fa parte della visione a lungo termine di Tim Cook, che vede la salute come il più grande contributo di Apple alla società. L’health coach dovrebbe debuttare proprio in una versione rinnovata dell'app Salute, prevista con iOS 19.4. Come ricorda il giornalista di Bloomberg: “Da allora, il progetto ha subito diversi cambiamenti e ha coinvolto altre divisioni di Apple, incluso il team AI. Lo sviluppo è ora a pieno ritmo, con un possibile lancio già con iOS 19.4, previsto per la primavera o l'estate del prossimo anno”.

Apple: health coach utilizzerà dati sanitari degli utenti

L'app per la salute rinnovata di Apple utilizzerà molti dei dati sanitari che l'azienda ha già sugli utenti (soprattutto se questi hanno un Apple Watch). In seguito, li trasmetterà al suo nuovo coach AI per offrire nuovi consigli sulla salute. Questo nuovo agente AI viene addestrato con dati forniti da medici assunti da Apple. L'azienda sta valutando di coinvolgere medici esterni per creare video destinati alla nuova app Salute. Apple è alla ricerca di esperti in sonno, nutrizione, fisioterapia, salute mentale e cardiologia. Secondo Gurman, questi video aiuteranno gli utenti a comprendere meglio le tendenze della propria salute e saranno registrati in una nuova struttura a Oakland, California. Apple sta anche cercando una personalità medica di spicco per fare da host al servizio, che alcuni all'interno dell'azienda chiamano "Health+".

Il monitoraggio dell'alimentazione sarà uno degli aspetti principali della nuova app, aiutando gli utenti a tenere traccia di ciò che mangiano. Secondo Gurman, gli agenti AI forniranno anche supporto nella gestione della nutrizione. Infine, Apple vuole sfruttare le fotocamere posteriori dell'iPhone per analizzare gli allenamenti e offrire consigli personalizzati agli utenti. Questa funzionalità potrebbe in futuro integrarsi con Apple Fitness+.