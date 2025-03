Apple sarà costretta ad aprire funzionalità di iOS a terze parti

L'Unione Europea ha indicato esattamente come Apple deve migliorare l'interoperabilità di iOS. Le linee guida recentemente rilasciate rivelano quali funzionalità potrebbero essere rese disponibili per altri smartwatch, cuffie e altoparlanti. Le specifiche adottate dalla Commissione Europea martedì spiegano come Apple debba aprire i sistemi operativi di iPhone e iPad per conformarsi alla legge sul Digital Markets Act (DMA). Sono previste due tipi di misure diverse. La prima si concentra sul miglioramento del processo di applicazione per gli sviluppatori che richiedono l'interoperabilità con l'ecosistema Apple. L'altra è più interessante per gli utenti di iPhone e iPad. Questa specifica nove funzionalità di connettività esclusive di iOS che Apple dovrà rendere disponibili anche per altre piattaforme. La maggior parte di queste funzionalità dovrà essere aperta "entro la fine del 2025 al più tardi", secondo quanto stabilito dalla sentenza dell'UE.

Una delle novità più importanti è l'apertura dell'accesso alle notifiche iOS. Questa consentirà agli smartwatch di terze parti di visualizzarle e interagire con esse in un modo attualmente disponibile solo sui dispositivi Apple Watch. Inoltre, sui device di terze parti verranno rese disponibili funzionalità come SharePlay e capacità di commutazione audio che consentono alle cuffie Apple di passare automaticamente da un dispositivo all'altro. Apple deve anche consentire ai dispositivi di utilizzare le stesse connessioni iPhone a banda larga attualmente disponibili solo su hardware Apple. Ciò potrebbe migliorare la connettività su visori VR di terze parti.

Apple: iOS supporterà servizi alternativi a AirDrop e AirPlay

Anche altre piattaforme potranno inviare e ricevere dati tramite AirDrop e AirPlay quando connesse a un dispositivo Apple. iOS dovrà supportare inoltre servizi alternativi sia ad AirDrop che ad AirPlay. Ulteriori miglioramenti previsti per i dispositivi di terze parti includono la semplificazione della configurazione per gli utenti iPhone senza scaricare un'app complementare, la connessione automatica alle reti Wi-Fi tramite iPhone e la facile ricezione delle credenziali di pagamento contactless tramite trasferimento NFC. Questi requisiti sono legalmente vincolanti e devono essere applicati affinché Apple rispetti i propri obblighi DMA. L'azienda rischia di dover affrontare un'indagine di non conformità che potrebbe alla fine comportare pesanti multe fino al dieci percento del fatturato annuale. Apple ha l'opportunità di contestare le decisioni, previa revisione giudiziaria.