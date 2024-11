Vision Pro: Apple lancerà il visore più economico dopo il 2027

A giugno 2023, Apple ha annunciato il suo primo visore per realtà mista, il Vision Pro. A febbraio di quest'anno, l’azienda ha iniziato a spedire il Vision Pro con un prezzo di 3500 dollari. Tale prezzo elevato, insieme alla mancanza di casi d'uso interessanti, ha portato a scarse vendite del visore. In una recente intervista, il CEO di Apple, Tim Cook, ha riconosciuto che questo visore è un prodotto early adopter rivolto a coloro che vogliono sperimentare la tecnologia di domani oggi. Secondo una ricerca di Appfigures, lo sviluppo di nuove app per Apple Vision Pro è diminuito in modo significativo dal suo lancio. A settembre, sono state aggiunte solo 10 nuove app all'App Store di visionOS, rispetto alle centinaia di app rilasciate nei primi due mesi.

Ci sono state voci secondo cui Apple sta lavorando anche a una versione più economica di Vision Pro, potenzialmente in uscita nel 2025 o nel 2026. Tuttavia, l'analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente rivelato che Apple rilascerà un visore aggiornato con un chip Apple M5 solo nel 2025. Ha anche affermato che il rilascio del Vision Pro più economico di Apple è stato posticipato oltre il 2027. Come riportato da Ming-Chi Kuo su X “A quanto ho capito, la produzione del Vision Pro più economico è stata posticipata oltre il 2027 da un po' di tempo. Ciò significa che l'unico nuovo dispositivo con display montato sulla testa di Apple nel 2025 sarà il Vision Pro con un processore M5 aggiornato. Penso che ciò che ha davvero spinto Apple a posticipare il più economico…”.

Vision Pro: Apple potrebbe lanciare device collegato all’iPhone

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua ultima newsletter, ha dichiarato che Apple sta pianificando di aggiornare il chip all'interno dell'Apple Vision Pro. Gurman ha aggiunto che Apple sta seriamente considerando un dispositivo che scarica i componenti di elaborazione su un iPhone. Quest'ultimo funge da accessorio per il consumo di contenuti. L'ecosistema Android ha già prodotti simili, tra cui Xreal, ma devono ancora guadagnare terreno a causa di un'esperienza utente non ottimale. Il ritardo del Vision Pro più conveniente suggerisce che Apple potrebbe rivalutare la sua strategia nel mercato della realtà mista. Sarà interessante vedere come si comporteranno il visore aggiornato e il potenziale visore connesso all'iPhone, e se Apple riuscirà a superare le sfide che attualmente affronta in questo panorama di calcolo spaziale in evoluzione.