Apple prepara un aggiornamento ricco di novità per visionOS 3

Com’è ormai noto, Apple non ha intenzione di rilasciare un nuovo Vision Pro nel 2025, anche se in molti utenti speravano in un annuncio. Mark Gurman di Bloomberg riferisce infatti che Apple sta pianificando una "rilascio ricco di funzionalità" per visionOS 3 quest'anno alla WWDC. Secondo Mark Gurman, una versione di seconda generazione di Vision Pro con un nuovo chip della serie M è ancora in cantiere. Lo stesso vale per le versioni più economiche del visore. Tuttavia, nessuna di queste cose si concretizzerà quest’anno, nonostante il fatto che l'attuale generazione di visore utilizzi ancora il chipset M2 del 2022, che avrà quattro anni quando verrà annunciato un aggiornamento. Tuttavia, nonostante i piani futuri di Apple per i visori sembrino un po' fiacchi, i suoi piani software non lo sono di certo.

Apple: VisionOS 3 sarà un aggiornamento importante

Il mese scorso, l’azienda di Cupertino ha introdotto visionOS 2.4 beta, portando Apple Intelligence sul visore, così come un'app Vision Pro ormai necessaria per iPhone. Apple ha poi introdotto anche Spatial Gallery, che verrà rilasciata al grande pubblico ad aprile. Per quanto entusiasmanti siano queste funzionalità, le novità non finiscono qui. A quanto pare, visionOS 3 sarà anche un aggiornamento piuttosto importante, anche se Gurman non ha rilasciato molti dettagli in merito. Secondo il giornalista di Bloomberg: “tutti i segnali indicano che il Vision Products Group dell'azienda sta spostando le sue risorse verso altri fattori di forma. Tuttavia, Apple non può semplicemente lasciare che Vision Pro muoia. Ha investito troppo e deve continuare a sfornare aggiornamenti visionOS del dispositivo (la terza edizione sarà una release piuttosto ricca di funzionalità, mi è stato detto)”.

Secondo Gurman, sempre molto affidabile per quanto riguarda il mondo Apple, la priorità dell’azienda di Cupertino è rilasciare una nuova versione migliorata di VisionOS. Il nuovo modello del visore arriverà quindi nei prossimi anni. Naturalmente, l’azienda di Cupertino non ha confermato né smentito queste indiscrezioni. Per avere una certezza è necessario attendere un comunicato ufficiale da parte di Apple.