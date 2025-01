Vision Pro 2: il visore next-gen potrebbe essere lanciato nel 2026

Apple non starebbe pianificando alcun tipo di aggiornamento di Vision Pro nel 2025. Ciò è quanto riporta l’esperto Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On. Il giornalista dichiara che è possibile che Cupertino potrebbe teoricamente svelare un visore prima di un'uscita l'anno prossimo, ma tutti i segnali puntano al lancio del nuovo Vision Pro 2 nel 2026. D'altro canto, riferisce che l'obiettivo più "urgente" di Apple è quello di creare un visore più economico, e Apple sta "accelerando" lo sviluppo per quel visore.

Vision Pro 2: la versione economica del visore in arrivo nel 2027

Altri analisti, come Ming Chi-Kuo, avevano precedentemente riferito che Apple Vision Pro 2 sarebbe stato sulla buona strada per entrare in produzione nella seconda metà del 2025. Ci si aspettava ampiamente che implementasse il chip M5 e avesse il supporto Apple Intelligence, anche se non si vociferava di molte altre modifiche hardware. Kuo ha anche riferito che il visore più economico di Apple è stato posticipato almeno fino al 2027. Gurman, d'altro canto, descrive il visore più economico come un "obiettivo urgente" di Apple. Naturalmente, è bene chiarire, che l’azienda di Cupertino non ha né confermato né smentito le indiscrezioni dell’analista di Bloomberg e di Kuo.

A quanto pare, Apple Vision Pro 2 non verrà comunque spedito nel 2025. Come rivelato da Gurman: “L'obiettivo più urgente è produrre una versione a basso costo del visore, e Apple sta accelerando lo sviluppo di tale prodotto. Restate sintonizzati per maggiori dettagli a riguardo. Gurman riferisce anche che Apple sta continuando a lavorare su altri prodotti che implementerebbero telecamere indossabili. Tra questi vi è una versione Apple degli occhiali Meta Ray-Ban, così come gli AirPods che includono telecamere. L’analista non fornisce alcuna tempistica specifica sul rilascio. Tuttavia, come già visto con Vision Pro 2, tali device saranno presentati dopo il 2025.