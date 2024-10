Apple Intelligence arriverà in UE ad aprile 2025

Qualche mese fa, Apple aveva dichiarato che, a causa del Digital Markets Act, Apple Intelligence non sarebbe stato disponibile nell'Unione Europea. Tuttavia, l’azienda di Cupertino ha annunciato una novità che farà sicuramente felici gli utenti dei paesi UE. Le nuove funzionalità AI saranno infatti disponibili in Europa ad aprile 2025, insieme al supporto per le lingue locali. Apple ha appena rilasciato iOS 18.1 con il primo set di funzionalità intelligenti in arrivo sui recenti modelli di iPhone, iPad e Mac. Tuttavia, quando l’azienda ha presentato Apple Intelligence alla sua conferenza per sviluppatori a giugno, l'azienda ha affermato che si sarebbe trattato di un lancio lento con nuove funzionalità AI inizialmente limitate all'inglese americano. Ad oggi è ancora così.

Apple Intelligence: già disponibile su Mac, ma non su iPhone o iPad

Sebbene Apple Intelligence sia tecnicamente fuori dalla fase beta, gli utenti devono impostare il proprio iPhone o Mac su inglese americano. Su iPhone, Apple bisogna controllare anche se il proprio account Apple è associato a un indirizzo europeo. Se è così, non sarà possibile abilitare Apple Intelligence sul proprio iPhone, nemmeno se si imposta l’iPhone su inglese americano. Su Mac, la storia è diversa, poiché gli utenti europei possono già provare le funzionalità AI di Apple. Se si dispone di un Mac con un chip M1 o successivo, si potrà cambiare la lingua e abilitare Apple Intelligence subito. Gli osservatori hanno ipotizzato che ciò sia dovuto al fatto che Apple è stata designata come gatekeeper ai sensi del DMA in relazione a iOS, iPadOS, App Store e Safari. Tuttavia, macOS non faceva parte di quell'elenco.

L'azienda aveva precedentemente annunciato che il supporto per altre lingue era in arrivo a dicembre 2024. Apple prevede di aggiungere un'altra dozzina di lingue nel corso del 2025, tra cui francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Tuttavia, Apple Intelligence sarà disponibile anche su iPhone nell'UE tra pochi mesi. Come riportato dall’azienda in un comunicato stampa: "Ad aprile, le funzionalità di Apple Intelligence inizieranno a essere distribuite agli utenti di iPhone e iPad nell'UE. Ciò includerà molte delle funzionalità principali di Apple Intelligence, tra cui Writing Tools, Genmoji, una Siri riprogettata con una comprensione linguistica più ricca, integrazione di ChatGPT e altro ancora". Da questa lista, si scopre che tutte le funzionalità di Apple Intelligence arriveranno nell'UE, tranne le notifiche prioritarie. Non è chiaro se queste verranno aggiunte prima del lancio o in futuro.