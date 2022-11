Virtual Private Cloud per SAP HANA da Seeweb

SAP HANA è un sistema in-memory multi-modello di gestione dei dati che viene sviluppato dalla SAP (Systems, Applications and Products), compagnia nota per le sue soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning), per la realizzazione di gestionali destinati alle realtà aziendali e per le sue piattaforme che semplificano le relazioni con la clientela.

Scopriamo quali sono le caratteristiche di questa alternativa alle basi di dati tradizionali, e quali sono i vantaggi del suo utilizzo, analizzando l'offerta Virtual Private Cloud di Seeweb dedicata a SAP HANA e basata su un'infrastruttura IaaS (Infrastructure as a Service) certificata SAP.

SAP HANA, gestione dei dati in tempo reale

Grazie al fatto di essere un sistema in-memory, SAP HANA non memorizza i dati su un hard disk, come accade tradizionalmente con i database, ma tramite la memoria RAM. Ciò si traduce in una velocità di elaborazione più elevata delle informazioni e nella possibilità di gestire facilmente grandi volumi di dati. Per queste ragioni SAP HANA è una soluzione ideale a supporto di procedure che richiedono alti livelli di performance come il text mining, cioè la generazione di dati strutturati a partire da testi, documenti e informazioni che non lo sono.

Lo storage su RAM abbrevia notevolmente i tempi di caricamento dei dati, anche nei casi in cui è necessario caricare simultaneamente delle informazioni sia su quest'ultima che su Hard Disk. Questo significa che i dati immagazzinati diventano accessibili istantaneamente, praticamente in tempo reale.

Ciò è vero anche per quanto riguarda le fasi di analisi e di elaborazione dei dati che nel caso di un sistema in-memory avvengono, appunto, direttamente in memoria (in runtime), non a livello di applicazione. L'organizzazione dei dati si basa inoltre su una struttura in colonne e non in righe (o record), permettendo di ottimizzare le procedure di compressione ed elaborazione.

SAP HANA si basa su un'architettura che consente alle CPU di lavorare su processi paralleli, non genera ridondanza grazie ad una velocità di lettura migliaia di volte più elevata di quella dei database su Hard Disk, permette di effettuare più facilmente analisi predittive basate sui dati e di "allenare" modelli di Machine Learning per l'implementazione di AI.

Un altro vantaggio di questo sistema in-memory risiede nel fatto che esso è scalabile in Cloud, incrementando potenza e memoria a seconda del progetto che si desidera sviluppare.

SAP HANA, perché utilizzarlo

SAP HANA è una soluzione particolarmente flessibile, si può utilizzare il sistema all'interno di un'infrastruttura locale (on premise), tramite Cloud Pubblico e su Cloud Privato.

Seeweb propone ad esempio un'infrastruttura come Virtual Private Cloud per SAP HANA che consente di operare con macchine virtuali su hardware certificato SAP. Grazie alle configurazioni disponibili le aziende possono sfruttare SAP HANA in tutti gli ambiti del proprio business:

dagli aspetti finanziari, ad esempio per operare previsioni su profitti e margini, a quelli contabili, combinando dati finanziari e gestionali;

dal marketing alla vendita, con la possibilità di monitorare in tempo reale i risultati e l'efficacia di campagne e strategie;

dall'ottimizzazione dei processi produttivi alla gestione del personale, del magazzino, degli stock, dell'inventario, dei trasporti e delle spedizioni, coprendo tutte le fasi della supply chain;

fino alla customer care, elaborando istantaneamente i feedback inviati dai clienti.

SAP HANA offre inoltre il supporto per OLTP (Online Transaction Processing) e OLAP (Online Analytical Processing). Due funzionalità, disponibili soltanto tramite i sistemi in-memory, dedicate rispettivamente alle applicazioni per la gestione delle transazioni e all'analisi online di grandi volumi di dati.

OLTP consente di registrare qualsiasi fase di una transazione (archiviazione, modifica e rimozione dei dati) durante il suo stesso svolgimento, mentre OLAP permette di analizzare l'andamento di vendite, costi e attività di marketing fornendo insight utili alla massimizzazione della produttività.

SAP HANA, l'offerta di Seeweb

Per chi è alla ricerca di prestazioni elevate e di una capacità di processo dei dati estremamente rapida, in tempo reale, il Virtual Private Cloud per SAP HANA di Seeweb mette a disposizione, oltre all'hardware certificato SAP:

un'infrastruttura completamente ridondata, protetta anche in mobilità tramite Cloud Appliance VPN e composta da un minimo di 2 Host con istanze RAM a partire da 256 GB, Storage All-Flash condiviso a partire da 1TB e latenza inferiore al microsecondo;

e composta da un minimo di 2 Host con istanze RAM a partire da 256 GB, Storage All-Flash condiviso a partire da 1TB e latenza inferiore al microsecondo; la possibilità di associare al servizio la licenza di un sistema operativo certificato per SAP Suse Enterprise Linux o RedHat Enterprise e, per le macchine virtuali installate nell'infrastruttura, l'opportunità di sfruttare licenze Windows Server Standard Edition;

o e, per le macchine virtuali installate nell'infrastruttura, l'opportunità di sfruttare licenze Windows Server Standard Edition; licenza d'uso per VMware Standard , inclusa nel prezzo dell'host, che si basa su un modello di virtualizzazione anch'esso certificato;

, inclusa nel prezzo dell'host, che si basa su un modello di virtualizzazione anch'esso certificato; certificazione Cloud and Infrastructure Operations;

il supporto per l'interconnessione ad infrastrutture private.

Cloud Appliance VPN permette di stabilire delle connessioni sicure tra reti private e mobili e le infrastrutture Cloud di Seeweb. Il Virtual Private Network è basato su algoritmi di crittografia avanzati per cifrare i dati con garanzia di autenticità, integrità e confidenzialità, mentre il firewall virtuale dedicato del provider si presenta come un servizio managed, ma comunque configurabile in autonomia, e completamente dedicato all'utente.

Cloud Appliance VPN è disponibile di base con OPNsense, vero e proprio standard per le operazioni di intrusion detection, e opzionalmente con Fortinet FortiGate.

Incluso nel prezzo è previsto, come da standard per l'intera offerta di Seeweb, un sistema anti-DoS proattivo per la protezione degli ERP da attacchi informatici basati sull'incremento dei volumi di traffico con finalità maligne. È inoltre disponibile Cloud Data Protection, una soluzione basata su tecnologia Veeam per i backup e le operazioni di Disaster Recovery. Grazie ad essa le copie giornaliere delle immagini delle macchine virtuali vengono effettuate sempre in modalità off-site, cioè esternamente rispetto al Cloud Privato del cliente, per garantire la massima continuità di servizio.

Particolarmente interessante è anche l'installazione di ambienti HANA in modalità BYOL (Bring Your Own License), essa consente infatti di spostare un'applicazione nel Cloud mantenendo in essere una licenza. La licenza SAP già in possesso dell'utente risulterà quindi sempre disponibile.

In fase di configurazione è possibile personalizzare alcune caratteristiche, come per esempio lo storage per l'archiviazione dei dati, le istanze della memoria RAM (256 o 512 GB), il numero di supporti Cloud Data Protection per i backup e il tipo di supporto tecnico richiesto: Global, con progettisti e sysadmin a disposizione per l'infrastruttura tecnica, o Proactive, con cui affidare la gestione proattiva dell'infrastruttura e delle sue performance agli esperti di Seeweb.

Per chi e perché

Se si ha la necessità di analizzare ed elaborare grandi quantità di dati in tempo reale, implementare tecnologie per il Machine Learning e le Intelligenze Artificiali, monitorare e ottimizzare i processi produttivi aziendali e le campagne di marketing, un database tradizionale potrebbe non essere sufficiente.

SAP HANA è un sistema in-memory che archivia i dati direttamente nella memoria RAM e non in un disco rigido, garantendo performance molto più elevate: per questa ragione Seeweb propone un Virtual Private Cloud per SAP HANA a chiunque voglia accedere immediatamente ai dati tramite un'infrastruttura IaaS certificata SAP e ottimizzata per supportare gli ambienti HANA.