Viaggia connesso e senza sorprese: le eSIM Airalo disponibili in oltre 200 Paesi

Sei un nomade digitale o spesso viaggi brevi per lavoro? Airalo è ideale anche per viaggi di 2-3 giorni: installi la eSIM prima della partenza e sei subito operativo all’arrivo, anche per controllare mappe, prendere un Uber o gestire videoconferenze in mobilità. Oppure viaggi per vacanza e vuoi restare connesso solo per WhatsApp, mappe e qualche ricerca?

Cosa sono le eSIM e come funzionano con Airalo

Una eSIM (embedded SIM) è una SIM digitale integrata nel dispositivo, pronta per essere attivata senza dover inserire fisicamente alcuna scheda. Con Airalo, bastano quattro passaggi:

Scarica l’app da Google Play o App Store Scegli la tua destinazione e seleziona un pacchetto dati Installa la eSIM con un tap Attivala e naviga subito, ovunque tu sia

Come ottenere la tua eSIM gratis

Per iniziare a usare Airalo, puoi ricevere una eSIM gratuita per destinazioni selezionate. È un’ottima occasione per testare il servizio senza impegno:

Scegli la tua destinazione

Accedi all’app e verifica quali Paesi offrono pacchetti eSIM gratuiti. Airalo offre eSIM per oltre 200 Paesi e aree geografiche

La copertura include sia le destinazioni più popolari che regioni meno servite dai provider tradizionali. I pacchetti gratuiti possono variare in termini di durata e quantità di dati a seconda della destinazione scelta. Seleziona la eSIM gratis di benvenuto

Dopo aver individuato l’offerta gratuita, aggiungila al carrello. Completa il checkout

Nessun pagamento richiesto. La eSIM sarà disponibile all’istante e pronta all’uso. Se hai bisogno di più dati, potrai acquistare pacchetti aggiuntivi dalla sezione “Le mie eSIM”.

Perché scegliere Airalo: i vantaggi principali

Nessun costo nascosto : i pacchetti sono prepagati, chiari e convenienti

: i pacchetti sono prepagati, chiari e convenienti Copertura globale : più di 200 destinazioni tra cui Stati Uniti, Giappone, Italia, Turchia e UAE

: più di 200 destinazioni tra cui Stati Uniti, Giappone, Italia, Turchia e UAE Supporto clienti 24/7 : disponibile in tutte le fasce orarie

: disponibile in tutte le fasce orarie Bonus di benvenuto: grazie al referral code, si ottengono 3€ di credito gratuito

Come iniziare a usare Airalo

Per provare Airalo è sufficiente scaricare l’app gratuita, disponibile per Android e iOS. Dopo la registrazione, si può scegliere un piano per un Paese specifico o optare per una eSIM regionale o globale, ideale per itinerari multi-destinazione. E se inviti un amico con il tuo codice referral, ricevi anche 3€ in Airmoney, utilizzabili per il prossimo pacchetto dati.

Per conoscere l'offerta completa di Airalo clicca qui.