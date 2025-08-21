Viaggi extra UE? La soluzione è l'eSIM di Airalo, ora con sconto del 10%

Chiunque stia programmando un viaggio oltre i confini europei, sia per svago che per lavoro, sa bene quanto possa essere complicato restare connessi senza spendere troppo in roaming, affidarsi a WiFi poco sicuri o correre alla ricerca di una SIM locale appena atterrati.

Airalo elimina questi problemi offrendo un modo pratico e veloce per avere internet già pronto all’arrivo, grazie a una eSIM digitale che puoi configurare prima della partenza. Inoltre, attivandola adesso, si ottiene automaticamente uno sconto del 10% al momento del pagamento.

Perché scegliere Airalo

Per iniziare basta scaricare l'app ufficiale sul proprio smartphone compatibile con eSIM (la maggior parte dei modelli recenti lo è), selezionare la nazione o la regione da visitare e acquistare il pacchetto dati più adatto. L'installazione guidata richiede pochi passaggi e la scheda virtuale entrerà in funzione solo quando arriverai a destinazione.

Airalo offre copertura globale in più di 200 Paesi e propone piani prepagati senza tariffe nascoste. Puoi acquistare o ricaricare nuovi pacchetti in qualunque momento, anche durante il viaggio, con la certezza di avere una connessione stabile e sicura. A supporto, un servizio clienti sempre disponibile, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pronto a intervenire in qualsiasi fuso orario.

Scarica subito l'app, configura la tua eSIM e approfitta della promozione attiva sul sito ufficiale: il modo più semplice per partire con la tranquillità di restare online ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.