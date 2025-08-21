Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Viaggi extra UE? La soluzione è l'eSIM di Airalo, ora con sconto del 10%

Airalo si è imposta come una delle migliori eSIM per restare connessi in viaggi extra UE. Provala adesso: tutti i piani sono in sconto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 21 ago 2025
Link copiato negli appunti

Chiunque stia programmando un viaggio oltre i confini europei, sia per svago che per lavoro, sa bene quanto possa essere complicato restare connessi senza spendere troppo in roaming, affidarsi a WiFi poco sicuri o correre alla ricerca di una SIM locale appena atterrati.

Airalo elimina questi problemi offrendo un modo pratico e veloce per avere internet già pronto all’arrivo, grazie a una eSIM digitale che puoi configurare prima della partenza. Inoltre, attivandola adesso, si ottiene automaticamente uno sconto del 10% al momento del pagamento.

Vai all'offerta di Airalo

Perché scegliere Airalo

Per iniziare basta scaricare l'app ufficiale sul proprio smartphone compatibile con eSIM (la maggior parte dei modelli recenti lo è), selezionare la nazione o la regione da visitare e acquistare il pacchetto dati più adatto. L'installazione guidata richiede pochi passaggi e la scheda virtuale entrerà in funzione solo quando arriverai a destinazione.

Airalo offre copertura globale in più di 200 Paesi e propone piani prepagati senza tariffe nascoste. Puoi acquistare o ricaricare nuovi pacchetti in qualunque momento, anche durante il viaggio, con la certezza di avere una connessione stabile e sicura. A supporto, un servizio clienti sempre disponibile, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pronto a intervenire in qualsiasi fuso orario.

Scarica subito l'app, configura la tua eSIM e approfitta della promozione attiva sul sito ufficiale: il modo più semplice per partire con la tranquillità di restare online ovunque.

Vai all'offerta di Airalo
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

