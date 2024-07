Vacanze estive: quasi 2 milioni di italiani vittime di truffe online

Un'indagine commissionata da Facile.it ha rivelato che 1,8 milioni di italiani sono stati vittime di truffe online legate alle vacanze, con un danno complessivo di 643 milioni di euro. Quasi la metà delle vittime non è riuscita a recuperare i soldi persi, sottolineando l'importanza di sapersi difendere da queste frodi.

Le truffe online si possono riconoscere prestando attenzione a diversi segnali. Le offerte eccessivamente allettanti sono spesso un campanello d'allarme, così come le richieste di pagamento urgenti. È fondamentale verificare l'autenticità del sito web su cui si sta prenotando, assicurandosi che foto e descrizioni dell'alloggio siano coerenti. Inoltre, leggere le recensioni di altri utenti può fornire utili indicazioni sulla veridicità dell'annuncio.

Tra le truffe più comuni ci sono quelle in cui gli alloggi si rivelano in pessime condizioni rispetto alle immagini e alle descrizioni online, oppure risultano già occupati da altre persone. In alcuni casi, gli alloggi pubblicizzati non esistono affatto.

Quali sono le fasce d'età più a rischio?

Per proteggersi dalle truffe, è consigliabile prenotare solo su siti web affidabili e noti, preferibilmente pagando con carta di credito, che offre la possibilità di contestare il pagamento in caso di problemi. È importante comunicare solo tramite la piattaforma di prenotazione e non contattare l'host tramite email o telefono privati. Inoltre, se qualcosa sembra sospetto, è meglio non procedere con la prenotazione.

Le fasce d'età più a rischio sono i giovani tra i 18 e i 24 anni, che spesso cadono nelle trappole attirati da offerte vantaggiose, e gli anziani oltre i 65 anni, che sono generalmente più cauti e mostrano una minore incidenza di vittime. I truffatori utilizzano principalmente portali di prenotazione vacanze e social network per attirare le vittime. Anche i portali di annunci generici e immobiliari sono comuni canali di truffa, mentre una minoranza di vittime viene attirata da cartelli di affitto fisici.

Airbnb, una delle piattaforme più utilizzate per le prenotazioni, ha registrato un aumento dei tentativi di truffa negli ultimi 12 mesi e ha bloccato 2.500 siti di phishing. L'azienda invita gli utenti a seguire le sue linee guida per evitare le frodi. Organizzare le vacanze online può essere conveniente, ma è essenziale essere prudenti per non cadere nelle trappole. Seguendo i consigli sopra elencati, potrete organizzare le vostre vacanze in sicurezza e senza sorprese spiacevoli.