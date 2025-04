Password Manager: un servizio essenziale per tenere al sicuro i dati a meno di 2€/mese

Un password manager è ormai un tool indispensabile, in quanto consente di salvare in sicurezza tutte le credenziali di accesso dei propri account e i dati delle carte di pagamento con la possibilità di utilizzarli, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. E' necessario, però, scegliere un gestore di password che sia sicuro e multi-piattaforma.

La soluzione giusta, quindi, non può che essere NordPass, un servizio completo e ricco di funzioni. Con la promo in corso, il gestore di password di NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi. Per tutti i nuovi utenti c'è un periodo di 30 giorni in cui è possibile richiedere un rimborso completo di quanto speso.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordPass. La promozione incorso garantisce il 50% di sconto rispetto al prezzo standard.

Perché scegliere NordPass

NordPass è la soluzione giusta per poter accedere a un gestore di password sicuro e multi-piattaforma: il servizio permette di salvare un numero illimitato di password e passkey, con la possibilità di avere i propri dati sempre a disposizione.

Il tool, inoltre, aggiunge funzionalità extra come il generatore di passworc complesse, l'autosalvataggio e l'autoinserimento dei dati, per velocizzare il login, e anche la scansione del web alla ricerca di data leak che potrebbero aver coinvolto i propri dati salvati su server esterni.

NordPass è anche in grado di individuare password deboli oppure riutlizzate e permette di sincronizzare i dati tra tutti i dispositivi. Si tratta, quindi, di un tool completo e ricco di vantaggi che permette agli utenti di gestire in modo semplice i propri dati.

Per utilizzare NordPass ora bastano 1,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e uno sconto del 50% sul costo standard del servizio. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.