Truffe online: Polizia e Airbnb in campo per vacanze sicure

La Polizia di Stato e Airbnb hanno rinnovato la loro collaborazione per proteggere gli utenti dalle truffe online durante la stagione estiva. Le nuove generazioni, spesso molto esperte nel digitale, sono sorprendentemente tra le più vulnerabili a raggiri come frodi su carte di credito e phishing. Per questo motivo, la campagna di sensibilizzazione mira a fornire consigli pratici per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.

"Negli ultimi anni, i reati finanziari online sono aumentati in modo preoccupante," afferma Massimo Bruno, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttore della Divisione Financial Cybercrime. "Nel 2023, la Polizia Postale ha gestito oltre 16.000 casi, molti dei quali riguardano prenotazioni di case vacanza, pacchetti turistici e titoli di viaggio."

Sebbene la maggior parte delle truffe avvenga al di fuori delle piattaforme di prenotazione ufficiali, Airbnb ha registrato un incremento di tentativi di phishing negli ultimi 12 mesi, identificando e bloccando 2.500 siti web dannosi. "Collaboriamo attivamente con le forze dell'ordine per combattere questo fenomeno e proteggere i nostri utenti," spiega Valentina Reino, Responsabile Relazioni Istituzionali di Airbnb Italia. "La prevenzione è essenziale, e per questo motivo è importante educare i consumatori a diffidare di offerte troppo allettanti o di richieste di pagamento insolite."

Alcuni suggerimenti e precauzioni

Ecco alcuni suggerimenti per evitare di cadere vittima di truffe online:

Prenota solo su siti ufficiali . Diffida da link sconosciuti o da indirizzi web che non corrispondono a quelli ufficiali delle piattaforme di prenotazione.

. Diffida da link sconosciuti o da indirizzi web che non corrispondono a quelli ufficiali delle piattaforme di prenotazione. Non utilizzare metodi di pagamento non tracciabili . Evita bonifici bancari, ricariche di carte prepagate o gift card come metodi di pagamento.

. Evita bonifici bancari, ricariche di carte prepagate o gift card come metodi di pagamento. Controlla attentamente le recensioni . Recensioni negative o la mancanza di recensioni possono essere segnali di allarme.

. Recensioni negative o la mancanza di recensioni possono essere segnali di allarme. Non comunicare mai i tuoi dati personali via email o chat . Le piattaforme di prenotazione serie non richiedono mai l'invio di dati sensibili tramite email o chat.

. Le piattaforme di prenotazione serie non richiedono mai l'invio di dati sensibili tramite email o chat. In caso di dubbi, contatta direttamente la piattaforma di prenotazione. Se hai dubbi su una prenotazione o un'offerta, rivolgiti al servizio clienti della piattaforma per assistenza.

Seguendo queste semplici precauzioni, potrai goderti le tue vacanze in sicurezza e senza preoccupazioni.