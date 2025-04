VPN in vacanza: naviga in sicurezza durante il prossimo viaggio

L'utilizzo di una VPN in vacanza aiuta a navigare in sicurezza quando si è connessi alla reti Wi-Fi pubbliche, accedere ai propri contenuti preferiti, evitare la censura in quei Paesi dove è in vigore, ed effettuare shopping online in modo più sicuro. Con una VPN, dunque, ci si può godere un viaggio senza pensieri legati alla sicurezza e alle restrizioni geografiche.

Una delle VPN migliori in assoluto è NordVPN, provider VPN che include tutta una serie di funzionalità utili per aumentare ulteriormente la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti. Al momento i piani di due anni sono in sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese e tre mesi extra in omaggio.

I vantaggi di una VPN in vacanza

Uno dei problemi principali quando si è in vacanza è la connessione ad una rete Wi-Fi non protetta, come quella presente negli aeroporti, in hotel o al ristorante. Spesso e volentieri ci si connette senza neanche pensarci su due volte, mettendo a rischio i propri dati personali: con una VPN ciò non succede, dato che il servizio di rete privata virtuale genera in automatico una connessione sicura.

Connessione sicura che torna molto utile anche durante l'acquisto online dei biglietti di un museo o di un'escursione. Senza una VPN, infatti, i dati delle carte di pagamento verrebbero serviti in pasto ad hacker o utenti malintenzionati, con tutte le conseguenze del caso.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di guardare i propri contenuti preferiti senza restrizioni geografiche. Un esempio concreto arriva dall'ultimo weekend di sport: quanti erano fuori all'estero senza una VPN non hanno potuto vedere né la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Musetti e Alcaraz, né il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, né l'ennesimo assolo di Marc Marquez nel Gran Premio del Qatar, nonostante un abbonamento regolare.

Lo sconto del 73% sui piani della durata di NordVPN sarà valido fino al 14 maggio 2025.

