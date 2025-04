Le chiamate spam ti stressano? Prova Incogni con il 50% di sconto

Le chiamate spam dei call center sono una vera e propria piaga. Nonostante le misure governative, come il Registro delle Opposizioni, il flusso di telefonate del telemarketing selvaggio non si è fermato. Ma come fare per riuscire a liberarsi definitivamente di questo problema? La risposta si chiama Incogni.

Si tratta di uno strumento innovativo: basta registrarsi alla piattaforma, compilare i vari campi dei dati personali e il tool inizierà a lavorare per te richiedendo la rimozione delle tue informazioni dalle agenzie che li hanno nei loro database. Così ridurrai ed eliminerai le chiamate spam dalla tua vita. Tutto questo ora è in sconto del 50%, con prezzi che partono da 7,29€ al mese.

Come funziona Incogni e perché è così efficace contro le chiamate spam

Nel web di oggi la cosa più preziosa sono i dati personali di chi naviga. Tanto preziosi da essere venduti dai data broker alle varie agenzie di telemarketing. Ed è per via di questa catena che si arriva alle chiamate spam, alle truffe, frodi e ai furti di identità.

Antivirus o software in grado di risolvere il problema non ne esistono, tranne uno: Incogni. Questo strumento rimuove completamente i tuoi dati personali dai database. Così è possibile ridurre il numero delle chiamate spam, ma anche delle email e dei messaggi truffaldini.

Funziona in questo modo: invia richieste formali e vincolanti per la cancellazione dei dati sensibili dagli archivi dei data broker. Incogni cerca in maniera certosina tutti i data broker che hanno o potrebbero avere i tuoi dati personali. Nel caso di riscontro positivo, invia la richiesta di rimozione e verifica che l'eliminazione venga effettuata e mantenuta nel tempo.

Tu comunque potrai controllare nella tua dashboard lo stato di avanzamento delle richieste: alcune si completeranno nel giro di pochi giorni, altre richiederanno più tempo. Giorno dopo giorno, noterai come il numero delle chiamate spam si ridurrà di molto fino a svanire del tutto.

Il momento per averlo è questo: puoi attivare l'abbonamento al piano standard con il 50% di sconto al prezzo di 7,29€ al mese. Per aprofittarne vai sul sito di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.