Ubuntu Touch OTA-7 offre correzioni di sicurezza per PulseAudio

La UBports Foundation ha annunciato il rilascio di Ubuntu Touch OTA-7. Si tratta del settimo aggiornamento stabile basato su Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa), che apporta importanti correzioni di sicurezza e altre modifiche. Sebbene la versione OTA-6 sia stato rilasciato solo tre settimane fa, UBports ha deciso di rilasciare un nuovo update per risolvere due importanti problemi di sicurezza che interessavano il server audio PulseAudio in Ubuntu Touch, che potrebbero influire sulla privacy degli utenti.

Il primo problema potrebbe consentire alle applicazioni confinate di rimuovere il modulo del sistema di autorizzazione Trust Store dal server PulseAudio. Per questo motivo, le app potrebbero ad esempio accedere al microfono del telefono senza che l'utente lo sappia. Il secondo problema potrebbe consentire alle applicazioni confinate di bloccare il server PulseAudio eseguendo un controllo del volume su uno specifico dispositivo virtuale quando è collegata una cuffia Bluetooth. Come affermato da UBports: "entrambi i problemi sono specifici del modo in cui Ubuntu Touch applica le patch e usa Pulseaudio. Tuttavia, il secondo problema ha il potenziale di influenzare alcune installazioni di Ubuntu 16.04 che eseguono una configurazione non predefinita. Pertanto, ci siamo coordinati con Canonical sui tempi prima di fare questo annuncio".

Ubuntu Touch OTA-7: i dispositivi compatibili con il nuovo aggiornamento

Ubuntu Touch OTA-7 è già disponibile su tutti i dispositivi supportati. Tra questi vi sono: Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3 e 3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a e 3a XL, JingPad A1, Oneplus 5 e 5T, OnePlus 6 e 6T, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, Sony Xperia X, Vollaphone, Vollaphone X, Vollaphone 22, Vollaphone X23 e Xiaomi Poco X3 NFC / X3. Gli utenti Ubuntu Touch esistenti sul canale Stable riceveranno l'aggiornamento OTA-7 tramite la schermata Aggiornamenti dell'app Impostazioni di sistema. Il rollout è già iniziato, ma, non tutti gli utenti riceveranno subito l’update Ubuntu Touch OTA-7. Trattandosi di un rilascio graduale, l’update dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dell'annuncio di rilascio pubblicata sul sito ufficiale di Ubports.