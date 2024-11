Ubuntu 20.04 LTS terminerà il supporto ad aprile 2025

Canonical ha emesso un avviso per gli utenti di Ubuntu 20.04 LTS. L’organizzazione ha annunciato il sistema è ormai alla fine del ciclo di vita e sarebbe meglio passare a Ubuntu 24.04 LTS, supportato fino al 2029. Per gli utenti che hanno bisogno di continuare a utilizzare quella particolare versione di Ubuntu, c'è anche un'altra opzione che permetterà di utilizzarla fino ad aprile 2030. La seconda opzione è Expanded Security Maintenance ed è disponibile come parte dell'abbonamento a Ubuntu Pro. Mentre le aziende con molte macchine dovranno pagare, i singoli utenti che desiderano abilitare ESM possono farlo su un massimo di cinque macchine seguendo le istruzioni sul sito Web di Ubuntu Advantage. Le aziende hanno anche la possibilità di acquistare il componente aggiuntivo Legacy Support che estende il supporto fino ad aprile 2032.

Ubuntu 20.04 LTS: aggiornamento essenziale per la sicurezza del sistema

È importante notare che Expanded Security Maintenance rispetterà la scadenza indicata e non si ripeterà quanto accaduto con Windows XP, dove il supporto continuava a essere esteso perché le aziende non erano pronte per l'aggiornamento. Per questo motivo, i clienti che utilizzano Ubuntu dovrebbero aggiornare il sistema all'ultima versione il prima possibile. Come affermato in un comunicato da Canonical: "è fondamentale pianificare i prossimi passi. Eseguire Ubuntu 20.04 senza ESM significherebbe non ricevere più aggiornamenti di sicurezza dopo aprile 2025. I CVE non patchati potrebbero esporre i sistemi a violazioni della sicurezza. Per coloro che operano in settori regolamentati come servizi finanziari, sanità o telecomunicazioni, applicare tempestivamente le patch di sicurezza è essenziale per soddisfare gli standard di conformità. Se utilizzi Ubuntu 20.04 LTS, è il momento di considerare il passo successivo: eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di Ubuntu LTS o ottenere la copertura ESM tramite Ubuntu Pro fino al 2032."

Canonical fornisce istruzioni per l'aggiornamento di Ubuntu Desktop e Ubuntu Server. Con l'avvicinarsi della scadenza del termine del ciclo di vita (Q2 2024), probabilmente l’azienda esorterà nuovamente i propri utenti a passare al nuovo sistema operativo.