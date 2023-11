Ubuntu Core Desktop: l'evoluzione di Ubuntu Core

L'Ubuntu Summit 2023 di Riga è stato l'occasione per un'introduzione più dettagliata di Ubuntu Core Desktop. Edizione destinata a presentarsi sia come una LTS che come una nuova edizione immutabile. Quello che è apparso chiaro dal talk dedicato al progetto è che esso non sarà la prossima release del sistema operativo di Canonical. Questo significa che entro l'anno a venire vedremo, come sempre, un nuovo aggiornamento in aprile: Ubuntu 24.04 nome in codice "Noble Numbat".

Cosa è Ubuntu Core Desktop

Quest'ultima sarà un'edizione standard, quindi ne avremo una dedicata ai Desktop e una ottimizzata per gli ambienti server. Nello stesso modo Ubuntu Core Desktop non dovrebbe presentarsi come una versione creata da zero. Con tutta probabilità si tratterà invece di un'evoluzione di Ubuntu Core, la distribuzione che il gruppo fondato da Mark Shuttleworth ha deciso di sviluppare per i device IoT (Internet of Things). Quest'ultima è fortemente orientata agli smart device ed è definita "immutabile" in quanto dotata di un file system di root in sola lettura ed è priva di un gestore di package simile a quello delle edizioni soggette ad aggiornamenti più frequenti.

In sostanza una distribuzione immutabile, anche se in questo caso è meglio parlare di una variante, presenta un'immagine di base destinata a non essere modificata. Gli aggiornamenti, quando rilasciati, vengono messi a disposizione cumulativamente (sono quindi "atomici") tramite una nuova immagine che deve sostituire la precedente. Ciò evita il verificarsi di conflitti tra dipendenze e le applicazioni, o gli utenti, non possono effettuare operazioni impattanti a carico del file system.

Le caratteristiche di Ubuntu Core Desktop

Per la realizzazione di Ubuntu Core Desktop gli sviluppatori di Canonical hanno provveduto ad aggiungere un nuovo livello ad Ubuntu Core. Snap rimane comunque il sistema di packaging di riferimento, anche in questo caso. Il core framework dell'edizione è Snapd che si occuperà anche dell'integrazione dei componenti. Per quanto riguarda invece il display manager e l'avvio del file system di root verrà sfruttato Boot Base. L'ambiente Desktop verrà affidato invece a GNOME con supporto per le sessioni di Wayland.