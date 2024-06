Ubuntu Core 24 arriva per dispositivi IoT, edge ed embedded

Canonical ha annunciato Ubuntu Core 24. Si tratta dell'ultima versione stabile di questa versione ufficiale di Ubuntu ottimizzata per IoT (Internet of Things), nonché per dispositivi embedded ed edge. Ubuntu Core 24 si presenta come una variante completamente containerizzata di Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Questa introduce un kernel del tutto preemptible per garantisce risposte limitate nel tempo e abilitare funzionalità avanzate in tempo reale pronte all'uso sull'hardware certificato Ubuntu dai partner di Canonical. Tra le novità del nuovo sistema vi è un set di convalida per la creazione di immagini Ubuntu Core personalizzate, e maggiore controllo sulle richieste di rete automatiche. Inoltre, è previsto il rimodellamento offline, una migliore integrazione GPU per AIoT e applicazioni grafiche e supporto per Ubuntu Frame. Infine, vi è il server di visualizzazione sicuro di Canonical per Linux embedded.

Ubuntu Core 24: le novità introdotte con l’aggiornamento

Questa versione offre nuove integrazioni di gestione dei dispositivi con lo strumento di gestione Landscape di Canonical. Core 24 include anche snap di Azure IoT Edge per la perfetta integrazione dei dispositivi Ubuntu Core con i servizi IoT Edge di Azure. Inoltre, offre nuove integrazioni del sistema operativo robot (ROS) per gli sviluppatori di robotica che necessitano di distribuzioni modulari. Come affermato da Mark Shuttleworth di Canonical: “Ubuntu Core è la versione protetta, potenziata e integrata di Ubuntu, che porta le applicazioni Ubuntu all'avanguardia e abilita la prossima generazione di dispositivi intelligenti. In Ubuntu Core 24 siamo entusiasti di portare l’intero stack AI con kernel in tempo reale all’edge, per consentire il processo decisionale mission-critical per soluzioni embedded industriali, automobilistiche e sensibili alla sicurezza.

Ubuntu Core 24 è disponibile per il download dal sito web ufficiale. Inoltre, è supportato su Raspberry Pi 2, 3, 4 e 5, Raspberry Pi Compute Module 3 (CM3) e 4 (CM4). Non manca poi il supporto su Qualcomm DragonBoard, Intel NUC nonché dispositivi generici x86_64, x86 KVM e RISC-V. L'installazione richiede almeno 384 MB di RAM (512 MB con UEFI Secure Boot e FDE) e un minimo di 512 MB di spazio di archiviazione locale. Ubuntu Core 24 è disponibile sia come immagine Ubuntu Server che come immagine Ubuntu Desktop.