Ubuntu 24.04 LTS: nuovo aggiornamento migliora l'accessibilità

Il team di Ubuntu ha aggiornato il programma di installazione di Ubuntu Desktop. Ciò introdurrà varie funzionalità di accessibilità per la prossima serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Tra le tante nuove funzionalità di Noble Numbat, gli utenti potranno anche abilitare più facilmente varie funzionalità di accessibilità prima di installare il sistema operativo sui propri personal computer direttamente dal Desktop Installer scritto in Flutter introdotto con la versione Ubuntu 23.04. Questa non è una nuova funzionalità di Ubuntu in sé. Le versioni precedenti offrivano infatti un menu di accessibilità a cui gli utenti potevano accedere dalla barra in alto. In effetti, il menu di accessibilità è una funzionalità dell'ambiente desktop GNOME e può essere abilitato o disabilitato da Accessibilità, in Impostazioni.

Ubuntu 24.04 LTS: nuove impostazioni di accessibilità in arrivo ad aprile

Il menu di accessibilità in Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat” è disabilitato per impostazione predefinita. Per riattivarlo basta abilitare almeno una delle opzioni di accessibilità. Ciò significa che gli utenti possono comunque abilitare o disabilitare le funzionalità di accessibilità anche dopo aver avviato l'installazione o dopo l'installazione. Il team di Ubuntu ha introdotto una nuova schermata nell’installer di Ubuntu Desktop, subito dopo la prima che consente di scegliere la lingua del sistema. Ciò rende più semplice modificare varie opzioni di accessibilità come l'attivazione del contrasto elevato, dell’ingrandimento del testo, del lettore dello schermo, dello zoom o dell’animazione ridotta.

Attualmente, il programma di installazione desktop di Ubuntu in Ubuntu 24.04 LTS non sembra essere completo. Nelle sezioni Digitazione, Puntamento e clic e Zoom mancano infatti le rispettive funzionalità di accessibilità, come tastiera su schermo, tasti permanenti, zoom, ecc. Per personalizzare la propria esperienza su Ubuntu, gli utenti possono comunque utilizzare il già citato pannello Accessibilità. Il rilascio di Noble Numbat previsto per il 25 aprile 2024. Il nuovo sistema verrà fornito con la prossima serie di ambienti desktop GNOME 46 e il kernel Linux 6.8. Ubuntu 24.04 LTS sarà disponibile per il beta testing pubblico il primo di aprile.