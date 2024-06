Ubuntu: App Center supporta l'installazione di pacchetti DEB locali

Buone notizie per gli utenti Ubuntu che utilizzano le ultime versioni Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur) o Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). L’applicazione App Center è stata aggiornata per consentire l'installazione di pacchetti DEB scaricati localmente. Quando Canonical ha sostituito Ubuntu Software Center con l'App Center, aveva rimosso la possibilità di gestire questo tipo di pacchetti DEB. Il problema si ripresentava anche con la versione Ubuntu 24.04 LTS. Per risolvere il problema, gli esperti usavano la riga di comando web. Tuttavia, gli utenti alle prime armi incontravano non poche difficoltà quando si trattava di installare pacchetti DEB scaricati da Internet. Fortunatamente le cose sono cambiate.

Bisogna comunque ricordare che non si tratta del comportamento predefinito dell’App Center. Gli utenti dovranno infatti cliccare il pulsante destro del mouse su un pacchetto DEB e scegliere di aprirlo con l'applicazione App Center. Per garantire la sicurezza degli utenti durante l'installazione di pacchetti DEB da Internet, l'App Center visualizzerà un messaggio indicante che il pacchetto potrebbe non essere sicuro e che gli utenti dovrebbero assicurarsi di fidarsi dell'origine di queste applicazioni prima procedere.

Ubuntu: come installare pacchetti DEB in locale

L'installazione di pacchetti DEB di terze parti è attualmente supportata nel canale edge di App Center (snap-store). Inoltre, include anche una correzione per il problema per cui non era possibile aggiornare tutti gli snap utilizzando l'opzione "Aggiorna tutto" nel menu Gestisci sezione. Aggiornare l'App Center sul canale edge è semplice. Basta utilizzare il comando “sudo snap refresh snap-store --channel=latest/edge”.

Canonical ha inoltre aggiornato il programma di installazione di Ubuntu Desktop con la possibilità di ripristinare i messaggi di errore forniti in Ubuntu 23.10 quando si utilizza l'opzione sperimentale di crittografia completa del disco supportata da hardware. Infine, è stato aggiunto anche il supporto per i percorsi di file locali per l'opzione di installazione automatizzata.