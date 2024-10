Ubuntu 24.10 “Oracular Oriole” arriva in via ufficiale per tutti

Canonical ha rilasciato ufficialmente il nuovo Ubuntu 24.10 “Oracular Oriole” come ultima versione stabile della popolare distribuzione GNU/Linux con componenti aggiornati e nuove funzionalità. Basato sull'ultima serie di kernel Linux 6.11, Ubuntu 24.10 presenta l'ultimo e migliore ambiente desktop GNOME 47 per la versione Ubuntu Desktop. Inoltre, ha incluso anche patch aggiuntive per Mutter e GNOME Shell per migliorare stabilità e prestazioni. Inoltre, Ubuntu Dock ora visualizza gli aggiornamenti Snap e include una migliore gestione per le PWA installate tramite Chromium Snap. L’app migliorata Security Center consente poi di abilitare o disabilitare facilmente la funzionalità di richiesta di autorizzazioni sperimentali per le autorizzazioni della directory Home. Inoltre, questa nuova versione di Ubuntu promette un Power Profiles Manager migliorato e ottimizzato per supportare meglio le funzionalità hardware più recenti, in particolare per i processori AMD.

Ubuntu 24.10: le altre novità introdotte dall’aggiornamento

Per gli utenti NVIDIA, l’aggiornamento Ubuntu 24.10 utilizza di default Wayland anziché Xorg su macchine che utilizzano GPU NVIDIA. Tra le altre modifiche degne di nota, questa versione aggiorna il supporto per i dispositivi di riconoscimento delle impronte digitali. Inoltre, migliora il Centro App con varie ottimizzazioni alla pagina "Gestisci" e include il supporto per l'installazione di pacchetti DEB di terze parti. Il nuovo sistema è dotato di una toolchain aggiornata che include GCC 14.2, GNU Binutils 2.43.1, GNU C Library 2.40, LLVM 19, Rust 1.80, Go 1.23, OpenSSL 3.3, systemd 256.5, Netplan 1.1 e .NET 8. Anche il programma di installazione di Ubuntu Desktop è stato aggiornato con il supporto per i percorsi dei file locali per l'importazione dell'installazione automatica.

Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) è disponibile per il download dal sito web ufficiale come Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Edubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin e Ubuntu MATE flavors. Questo sistema sarà supportato solo per nove mesi, fino a luglio 2025. Gli utenti in cerca di un supporto a lungo termine dovrebbero scaricare e installare Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), che sarà supportato fino al 2029.