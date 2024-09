Ubuntu 24.10 Beta lanciato per i test prima del rilascio ufficiale

La versione Ubuntu 24.10 Beta "Oracular Oriole" è appena stata rilasciata per la community. Gli utenti potranno infatti provarla prima del lancio completo il mese prossimo, il 10 ottobre. Il periodo Beta darà agli utenti la possibilità di testare le funzionalità, in modo da trovare possibili bug. Questi problemi possono essere segnalati a Canonical, che dovrebbe risolverli il problema prima del lancio. Alcune delle grandi modifiche in questo aggiornamento includono GNOME 47, uscito di recente. Vi è poi selezione di nuovi sfondi, tra cui quelli che segnano il 20° anniversario di Ubuntu.

Ubuntu 24.10 Beta: aggiornate tutte le altre versioni della distribuzione

Oltre a Ubuntu 24.10 Beta versione Desktop (non x86), che è probabilmente quella che attirerà la maggior parte degli utenti, Canonical ha rilasciato anche le Beta delle altre versioni di Ubuntu. Queste includono Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu Studio e Xubuntu. Le Beta per Ubuntu Cinnamon, Ubuntu MATE e Ubuntu Unity non erano ancora pronte. Tuttavia, potrebbero essere disponibili entro oggi. Un'altra nuova funzionalità in arrivo in Ubuntu 24.10 è per gli utenti NVIDIA. Questi passeranno a Wayland per impostazione predefinita anziché a Xorg. Il piano è di risolvere eventuali problemi in Ubuntu 24.10, 25.04 e 25.10 prima del rilascio del supporto a lungo termine (LTS) nell'aprile 2026.

In quanto release non LTS, Ubuntu 24.10 sarà supportato solo fino a luglio 2025. Sebbene sarà considerato stabile, sarà necessario effettuare l'aggiornamento in un futuro non troppo lontano. Agli utenti che cerano una soluzione più a lungo termine è consigliato attendere l’arrivo di Ubuntu 24.04.1 LTS (e le successive release point) fino a quando Ubuntu 26.04.1 LTS non verrà rilasciato ad agosto 2026. Ubuntu 24.04.x ​​LTS è supportato per cinque anni dalla release, quindi fino al 2029. Ciò non è male considerando si tratta di un sistema operativo gratuito.