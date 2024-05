Ubuntu 24.04 LTS abilita ufficialmente gli aggiornamenti

Ubuntu 24.04 LTS è stato rilasciato il 25 aprile scorso. Tuttavia, gli sviluppatori della distribuzione hanno ritardato gli aggiornamenti diretti alla nuova versione a causa di un grave bug. Anche se questi problemi non erano universali (molte persone hanno effettuato l’aggiornamento tramite la riga di comando senza problemi), il rischio c’era. Ora che i bug necessari sono stati risolti, è stato aperto il canale ufficiale di aggiornamento a Noble Numbat. Canonical ha aggiunto Ubuntu 24.04 LTS al file meta-release per verificare se è disponibile una nuova versione. Chi utilizza Ubuntu 23.10 Vedrà un avviso di aggiornamento che lo informa di una nuova versione. Dall’altro lato, gli utenti che hanno installato la versione Ubuntu 22.04 LTS non vedranno una richiesta di aggiornamento fino ad agosto.

Per chi non lo ricordasse, Ubuntu 24.04 LTS introduce diverse nuove funzionalità e miglioramenti. Questi includono il kernel Linux 6.8 per un migliore supporto hardware, l'ultimo ambiente desktop GNOME 46, un nuovo stack grafico Mesa per giochi migliori, nonché alcune delle più recenti tecnologie GNU/Linux.

Ubuntu 24.04 LTS: perché la notifica di aggiornamento arriverà ad agosto

Gli aggiornamenti da LTS a LTS sono abilitati formalmente solo una volta rilasciato il primo rilascio minore della serie successiva. Nel caso di Ubuntu 24.04.1 LTS la data è il 15 agosto. Per impostazione predefinita, una versione LTS di Ubuntu verifica solo la presenza di nuove versioni LTS nel file meta-release-lts. Sebbene la 24.04 sia una nuova versione LTS, non verrà aggiunta a quel file fino ad agosto. Gli utenti che desiderano eseguire l'aggiornamento di Ubuntu, dalla versione 22.04 LTS alla versione 24.04 LTS prima di agosto possono modificare l'opzione nella parte inferiore di Software & Updates e poi Updates to ‘for any new version’.

Chi attualmente utilizza Ubuntu 23.10 "Mantic Minotaur" non dovrà fare nulla di speciale se non far partire l’aggiornamento tradizionale. In entrambi i casi è sempre consigliato effettuare una copia di backup del sistema. In questo modo, se dovesse accadere qualche problema, sarà possibile recuperare i propri dati in modo semplice.