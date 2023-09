Ubuntu 23.10 reintroduce il supporto ZFS nel suo installer

Canonical, con il lancio del suo nuovo installer basato su Flutter, aveva escluso il supporto alle installazioni ZFS in Ubuntu. Questa decisione aveva suscitato molte domande, dato che in passato ZFS era stato un'opzione di installazione. Tuttavia, con l'arrivo di Ubuntu 23.10, le cose stanno per cambiare.

Nonostante Ubuntu 23.04 non avesse l'opzione ZFS, le recenti versioni di prova di Ubuntu 23.10 mostrano un ritorno di tale supporto. Infatti, nelle impostazioni avanzate dell'installer, ZFS è nuovamente presente.

Tim Holmes-Mitra, Director of Engineering for the Ubuntu Desktop, una figura chiave dietro la distribuzione, ha confermato che il supporto ZFS sarà reintegrato in Ubuntu 23.10, ma ha anche precisato che la crittografia ZFS non sarà inclusa: