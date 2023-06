Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” è arrivata al termine del suo ciclo vitale

I coder di Canonical hanno reso noto, tramite un articolo pubblicato sulla mailing list dedicata agli addetti ai lavori ed agli appassionati, che Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu”, ovvero l'edizione della distribuzione rilasciata ad ottobre del 2022, ha raggiunto il terminale del proprio ciclo vitale quindi a partire dal 20 luglio 2023 verrà completamente dismessa. Dal mese prossimo dunque Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” non riceverà più aggiornamenti di alcuni tipo e non verranno nemmeno distribuite patch o bugfix di sicurezza, dunque diventerà sempre più rischioso, oltre che scomodo vista l'impossibilità di reperire software aggiornato nei repository, utilizzare questa vecchia release di tale sistema operativo open source.

A fine luglio gli utenti che ancora utilizzano Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” si ritroveranno oltretutto senza l'accesso ai programmi dei repository, perché questi verranno spenti e trasferiti ad un nuovo ramo di sviluppo. Ecco perché i programmatori di Canonical consigliano caldamente a tutti di eseguire l'aggiornamento il prima possibile alla versione più recente ovvero Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", cioè la successiva edizione semestrale della distribuzione rilasciata lo scorso aprile. Questa tipologia di release infatti godono di un supporto attivo di appena nove mesi, contro i cinque anni delle LTS (Long Term Support).

Sono build pensate principalmente per le utenze casalinghe che non hanno difficoltà di alcun tipo nell'aggiornare almeno una volta l'anno il sistema operativo. Proprio per tale motivo le aziende puntano invece alle LTS, visto che spesso i loro applicativi interni vengono creati appositamente per funzionare in uno specifico ambiente che deve quindi rimanere il più immutato possibile anche per diversi anni.

Al momento del suo lancio Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu” era equipaggiata con GNOME Shell 43, il desktop environment open source di riferimento della distribuzione, che a sua volta includeva una serie di innovazioni interessati come ad esempio i tanto attesi Quick Setting. Ovviamente chi lo preferisce può anche installare Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" anche ex novo eseguendo il download del media d'installazione dal sito ufficiale di Canonical.