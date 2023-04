Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster": le novità più interessanti

Qualche giorno fa il team di Canonical ha pubblicato la beta release di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". In questa edizione dedicata principalmente ad: appassionati, tester, contributor e maintainer, è possibile reperire tutta una serie di novità davvero interessanti che migliorano la UX (User Experience) generale di questo sistema Linux. Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è una normla versione semestrale della distribuzione, godrà dunque di dodici mesi di supporto complessivo prima di essere dismessa in favore di una release LTS (Long Term Support) o di un'altra build semestrale. In questo articolo vogliamo darvi una breve carrellata delle feature di maggiore rilievo che l'utente potrà reperire nella stable release attesa per il 20 aprile.

GNOME 44

Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è equipaggiata da GNOME 44, ovvero l'ultima incarnazione di questo storico ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK. GNOME Shell è il desktop environment di riferimento di Ubuntu da diversi anni e questa nuova edizione include una serie di migliorie non indifferenti per diversi software "core" del progetto. Ad esempio GNOME Web dispone ora di un nuovo sistema di setting mentre dal pannello delle connessioni WIFI si può ora condividere la password della rete tramite un comodo Qr Code.

I pacchetti Snap hanno preso il posto di Flatpak

I coder Canonical hanno scelto di rimuovere il supporto ai pacchetti Flatpak, anche se oggi sono di fatto uno standard nel panorama delle distribuzioni Linux, in favore dell'alternativa sviluppata in casa chiamata Snap. Questo setting, secondo i programmatori della distribuzione, renderà più fluida ed integrata l'esperienza utente. Ovviamente è sempre possibile ripristinare il supporto al formato Flatpak subito dopo l'installazione del sistema.

Nuovo installer scritto in Flutter

I developer hanno inserito in Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" il nuovo installer di sistema completamente riscritto tramite il software development kit open source Flutter. Il refactoring di questo componente include una nuova UI (User Interface) più moderna e semplice.

Kernel Linux 6.2

Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" dispone di Linux 6.2, la release più recente del kernel del Pinguino che offre una vastissima pletora di nuovi driver per le periferiche presenti in commercio. Questo permette agli utenti di godere ad esempio del supporto out-ot-the-box a diversi modelli di schede video Nvidia, AMD e Intel.