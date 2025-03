TypeScript: versione nativa del compilatore (basata su GO)

Microsoft ha annunciato una versione nativa del compilatore TypeScript. Una novità che dovrebbe portare a prestazioni più elevate, maggiore velocità nel caricamento delle applicazioni e ad un'implementazione più semplice delle funzionalità di AI in Visual Studio Code.

Corsa: il compilatore TypeScript nativo

Il progetto, battezzato "Corsa", è stato presentato da Anders Hejlsberg, creatore di TypeScript e C#. Stando alle sue dichiarazioni TypeScript ha mostrato delle difficoltà nel gestire progetti di grandi dimensioni. Soprattutto in termini di esaurimento della memoria. Stando così le cose, il limite di quello che è possibile ottenere con JavaScript è stato forse già raggiunto da tempo. In particolare se si pensa a feature come la compilazione JIT e alla mancanza del supporto per la concorrenza nella memoria condivisa.

Il nuovo compilatore TypeScript nativo riduce notevolmente i tempi di compilazione. Nel caso di di Visual Studio Code, un progetto da 1,5 milioni di linee di codice, si passa ad esempio da oltre un minuto a meno di sei secondi. Tale miglioramento si tradurrà in una maggiore velocità di caricamento e nell'integrazione di nuove funzionalità AI, come il controllo del codice generato dagli LLM.

Perché GO e non C#?

La scelta di Go come linguaggio per il porting del compilatore, invece di C#, è stato accolta però con qualche perplessità. Alcuni sviluppatori hanno addirittura interpretato questa decisione come una mancanza di fiducia in .NET. C# rimane però un linguaggio orientato al bytecode e non è supportato universalmente. Go offre invece delle ottimizzazioni native su tutte le piattaforme, un buon controllo sulla gestione dei dati e un garbage collector efficiente.

Alcuni sviluppatori avrebbero preferito Rust, altri hanno apprezzato la scelta basata sulle esigenze tecniche del progetto. In ogni caso TypeScript con il nuovo compilatore verrà rilasciato entro la fine dell'anno come release 7.0. La versione attuale diventerà TypeScript 6.0. Entrambe saranno mantenute fino a quando la nuova soluzione non raggiungerà una maturità sufficiente.