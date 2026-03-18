Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Oracle presenta Java 26

Java 26 introduce nuove JEP per AI, sicurezza e performance, migliorando produttività e sviluppo cloud-native nelle applicazioni enterprise
Oracle presenta Java 26
Java 26 introduce nuove JEP per AI, sicurezza e performance, migliorando produttività e sviluppo cloud-native nelle applicazioni enterprise
Claudio Garau
Pubblicato il 18 mar 2026
Link copiato negli appunti

Oracle ha annunciato il rilascio di Java 26, nuova evoluzione della piattaforma di sviluppo che punta a migliorare produttività, sicurezza e integrazione con tecnologie come AI e crittografia. La release introduce 10 nuove JDK Enhancement Proposal (JEP) e numerosi aggiornamenti mirati a ottimizzare performance e affidabilità delle applicazioni enterprise.

Debutta poi il Java Verified Portfolio (JVP), un ecosistema curato di strumenti, librerie e framework supportati direttamente da Oracle con cui semplificare la gestione del ciclo di vita e ridurre i rischi nella supply chain software.

Le novità di Java 26

Tra le principali novità abbiamo la JEP 530, che estende l'uso dei tipi primitivi in pattern matching, instanceof e switch, rendendo il codice più coerente ed espressivo. Questo aggiornamento riduce la complessità nello sviluppo di applicazioni che integrano modelli di AI.

La JEP 522 migliora il throughput del garbage collector e riduce la sincronizzazione tra thread. La JEP 516 introduce invece il caching ahead-of-time degli oggetti, accelera l'avvio delle applicazioni e migliora l'efficienza delle risorse.

Rilevanti anche gli aggiornamenti alla concorrenza strutturata (JEP 525), che semplifica la gestione del multithreading, e alla Vector API (JEP 529) pensata per ottimizzare calcoli vettoriali in ambiti come analisi dati e inferenza AI.

Sicurezza, networking e semplificazione dello sviluppo

Java 26 rafforza la sicurezza con la JEP 500, che limita le modifiche ai campi final tramite reflection, e con la JEP 524 che introduce supporto avanzato alla codifica PEM per oggetti crittografici.

Importante anche l'adozione del protocollo HTTP/3 nella HTTP Client API (JEP 517), che riduce latenza e migliora l'affidabilità delle comunicazioni tra servizi distribuiti.

La rimozione definitiva dell'Applet API (JEP 504) contribuisce infine a snellire la piattaforma e migliora stabilità e sicurezza.

Java Verified Portfolio e supporto enterprise

Il nuovo JVP offre un catalogo validato di componenti enterprise, tra cui JavaFX e Helidon, ora dotati di supporto commerciale. Si vuole così garantire compatibilità, sicurezza e una roadmap chiara per le aziende.

Helidon, framework cloud-native per microservizi, viene invece valorizzato con funzionalità dedicate allo sviluppo di applicazioni AI e l'integrazione con tool più moderni.

Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Java: Canonical rende disponibili le proprie build di OpenJDK
Java

Java: Canonical rende disponibili le proprie build di OpenJDK
Spring AI 1.0: applicazioni AI con Java
Java

Spring AI 1.0: applicazioni AI con Java
Java 24: tutte le novità in attesa del rilascio
Java

Java 24: tutte le novità in attesa del rilascio
Java: Oracle aumenta i prezzi e le aziende cercano alternative
Java

Java: Oracle aumenta i prezzi e le aziende cercano alternative