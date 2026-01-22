Risparmia su luce e gas con le offerte di Ocutopus

Ridurre l’impatto dei rincari in bolletta e aumentare la prevedibilità dei costi è diventata una priorità per molte famiglie. Grazie ad Octopus Energy, è possibile orientarsi tra offerte che puntano su stabilità, trasparenza e gestione digitale delle forniture.

Prezzo fisso per 12 mesi

Tra le soluzioni disponibili, Octopus Fissa 12M è pensata per chi vuole ridurre l’esposizione alle fluttuazioni del mercato. L’offerta consente di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, fissando la luce a 0,1078 €/kWh e il gas a 0,35 €/Smc. Una scelta che consente di pianificare la spesa energetica con maggiore precisione, soprattutto in una fase storica in cui la volatilità resta elevata.

Accanto al prezzo dell’energia, un altro elemento spesso sottovalutato è la quota fissa. Octopus mantiene i costi di commercializzazione su livelli contenuti e soprattutto dichiarati in modo esplicito: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. Un’impostazione che riduce l’incidenza delle voci non legate ai consumi e rende il confronto tra offerte più immediato.

Un’alternativa indicizzata

Per chi preferisce seguire l’andamento del mercato all’ingrosso, Octopus propone anche Octopus Flex, una tariffa indicizzata che lega il prezzo della luce al PUN Mono e quello del gas al PSVDAm. Una soluzione rivolta a utenti informati, che accettano una maggiore variabilità in cambio di un allineamento diretto ai prezzi di mercato.

Entrambe le offerte condividono alcuni elementi chiave: luce 100% rinnovabile, assenza di vincoli contrattuali e nessuna penale in caso di cambio fornitore. IVA e imposte sono escluse, mentre le perdite di rete sono incluse.

Attivazione semplice, senza interventi tecnici

Dal punto di vista pratico, il passaggio a Octopus è progettato per ridurre al minimo gli attriti. L’attivazione avviene interamente online e non comporta modifiche alla potenza del contatore luce né alla classe del contatore gas. Non sono previsti interventi tecnici né interruzioni del servizio: il cambio avviene in modo automatico, mantenendo invariata l’infrastruttura esistente. Per conoscere l'offerta di octopus clicca qui.

