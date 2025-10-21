Bonus fino a 200 euro su luce e gas per i nuovi clienti Hera

Nell'ambito dell'iniziativa Promo Heravigliosa, i nuovi clienti che scelgono di passare a Hera per la loro fornitura energetica otterranno un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Hera Hybrid è l'offerta dell'azienda multiservizi italiana che unisce i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile: sulla base dei propri consumi, gli utenti avranno una garantita una determinata quantità di energia a prezzo fisso fino alla soglia prestabile per il profilo di consumo, oltre che una quantità di energia a prezzo variabile per gli eventuali consumi extra soglia. Volendo, inoltre, si può scegliere la quantità di consumo da coprire con un prezzo fisso tutti i mesi dell'anno.

Prezzo Luce

Entro la soglia

costo fisso componente prima luce per tutti i giorni a tutte le ore: 0,1349 euro/kWh

Extra soglia

prezzo luce all'ingrosso: prezzo variabile PUN Index GME

contributo sui consumi: 0,0359 euro/kWh

Corrispettivi

costo di commercializzazione: 12 euro al mese

integrazione mercato e capacità: 0,005 euro/kWh

Bonus

100 euro di bonus per i nuovi clienti

Prezzo Gas

Entro la soglia

costo fisso componente prima gas per tutti i giorni a tutte le ore: 0,499 euro/Smc

Extra soglia

Prezzo gas all'ingrosso: prezzo variabile PSV

contributo sui consumi: 0,1590 euro/Smc

Corrispettivi

costo di commercializzazione: 12 euro al mese

Bonus

100 euro di bonus per i nuovi clienti

Tra i principali punti di forza dell'offerta Hera Hybrid si annovera il Profilo Bilanciato, grazie al quale gli utenti beneficiano sia del riparo dagli aumenti del mercato sia degli eventuali ribassi grazie a una quantità di energia a prezzo fisso e a una quantità di energia a prezzo variabile. Un altro elemento significativo è il Diario dei Consumi mensili, un report di monitoraggio completo dei propri consumi al fine di ottimizzare quest'ultimi per risparmiare ulteriormente in bolletta.

