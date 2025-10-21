Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Bonus fino a 200 euro su luce e gas per i nuovi clienti Hera

Per gli utenti che scelgono di sottoscrivere Hera Hybrid Luce e Gas entro il 31 ottobre nell'ambito della Promo Heravigliosa.
Bonus fino a 200 euro su luce e gas per i nuovi clienti Hera
Per gli utenti che scelgono di sottoscrivere Hera Hybrid Luce e Gas entro il 31 ottobre nell'ambito della Promo Heravigliosa.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 ott 2025
Link copiato negli appunti

Nell'ambito dell'iniziativa Promo Heravigliosa, i nuovi clienti che scelgono di passare a Hera per la loro fornitura energetica otterranno un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Hera Hybrid è l'offerta dell'azienda multiservizi italiana che unisce i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile: sulla base dei propri consumi, gli utenti avranno una garantita una determinata quantità di energia a prezzo fisso fino alla soglia prestabile per il profilo di consumo, oltre che una quantità di energia a prezzo variabile per gli eventuali consumi extra soglia. Volendo, inoltre, si può scegliere la quantità di consumo da coprire con un prezzo fisso tutti i mesi dell'anno.

Vai all'offerta di Hera

Prezzo Luce

Entro la soglia

  • costo fisso componente prima luce per tutti i giorni a tutte le ore: 0,1349 euro/kWh

Extra soglia

  • prezzo luce all'ingrosso: prezzo variabile PUN Index GME
  • contributo sui consumi: 0,0359 euro/kWh

Corrispettivi

  • costo di commercializzazione: 12 euro al mese
  • integrazione mercato e capacità: 0,005 euro/kWh

Bonus

  • 100 euro di bonus per i nuovi clienti

Prezzo Gas

Entro la soglia

  • costo fisso componente prima gas per tutti i giorni a tutte le ore: 0,499 euro/Smc

Extra soglia

  • Prezzo gas all'ingrosso: prezzo variabile PSV
  • contributo sui consumi: 0,1590 euro/Smc

Corrispettivi

  • costo di commercializzazione: 12 euro al mese

Bonus

  • 100 euro di bonus per i nuovi clienti
Vai all'offerta di Hera

hera promo bonus fino a 200 euro

Tra i principali punti di forza dell'offerta Hera Hybrid si annovera il Profilo Bilanciato, grazie al quale gli utenti beneficiano sia del riparo dagli aumenti del mercato sia degli eventuali ribassi grazie a una quantità di energia a prezzo fisso e a una quantità di energia a prezzo variabile. Un altro elemento significativo è il Diario dei Consumi mensili, un report di monitoraggio completo dei propri consumi al fine di ottimizzare quest'ultimi per risparmiare ulteriormente in bolletta.

Vai all'offerta di Hera

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Firebase Studio si aggiorna per lo sviluppo con gli agenti AI
AI

Firebase Studio si aggiorna per lo sviluppo con gli agenti AI
TikTok introduce nuove funzioni per la sicurezza e il benessere digitale
Development

TikTok introduce nuove funzioni per la sicurezza e il benessere digitale
Python: il compilatore JIT è ancora troppo lento
Python

Python: il compilatore JIT è ancora troppo lento
Apple: DiffuCoder è open Source
AI

Apple: DiffuCoder è open Source