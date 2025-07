Firebase Studio si aggiorna per lo sviluppo con gli agenti AI

Nel corso del Google Cloud Summit di Londra, Mountain View ha annunciato alcuni importanti novità in Firebase Studio, la piattaforma cloud per lo sviluppo full-stack di applicazioni potenziate dall'intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità mirano a facilitare la creazione di agenti AI in grado di operare in autonomia e ad integrare strumenti più avanzati nel workflow degli sviluppatori.

Cos'è la modalità Autonomous Agent di Firebase Studio

La novità principale di questa release è la modalità Autonomous Agent che permette a Gemini, il modello AI di Google, di lavorare in autonomia su task di sviluppo. In questa modalità avanzata l'LLM può ragionare, eseguire comandi da terminale e generare intere applicazioni senza una supervisione continua. Può anche aggiungere nuove funzionalità a progetti esistenti, rifattorizzare componenti, scrivere test o correggere errori.

Per azioni più delicate, come l'eliminazione dei file, viene comunque richiesta un'autorizzazione esplicita in modo da garantire la massima sicurezza nell'esecuzione di processi irreversibili. Questa modalità rappresenta un passo avanti rispetto alle impostazioni precedenti che prevedevano solo l'interazione colloquiale ("Ask mode") o la proposta di modifiche da parte di Gemini ("Agent mode"). L'approvazione finale spetta sempre dello sviluppatore.

Novità per il supporto ad MCP e integrazione con Gemini CLI

Un'altra novità riguarda l'introduzione del supporto nativo per MCP (Model Context Protocol). Esso standardizza il collegamento tra modelli AI e varie fonti di dati o applicazioni. Gli sviluppatori possono interrogare server MCP tramite richieste in linguaggio naturale per ottenere informazioni su API, database o altri elementi di un progetto ottimizzando l'accesso al contesto di sviluppo e velocizzando le operazioni.

L'integrazione della Gemini CLI consente infine di utilizzare le funzionalità AI direttamente dal terminale. Senza dover passare a finestre di chat dedicate.