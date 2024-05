Truecaller userà Personal Voice di Microsoft per le chiamate

Truecaller potenzierà il suo assistente AI e presto sarà in grado di rispondere alle telefonate utilizzando una versione digitale della voce degli utenti. La piattaforma svedese di chiamante ID ha collaborato con Microsoft per sfruttare la propria tecnologia Personal Voice di Azure AI Speech. L'assistente AI è stato introdotto nel 2022 ed è dotato di funzionalità integrate per rispondere alle telefonate utilizzando voci generate dal sistema. Tale assistente può anche schermare le chiamate, ricevere messaggi, rispondere per conto degli utenti e registrare la chiamata per un accesso successivo. Come affermato da Truecaller in un comunicato stampa, questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di "creare una versione completamente digitale della propria voce da utilizzare all'interno dell'Assistente".

Truecaller: l’assistente AI dirà a chi chiama che sta parlando con una voce registrata

Gli utenti potranno registrare alcuni secondi della propria voce durante la configurazione di Truecaller Assistant e verrà creata una versione digitale della voce. Come ricordato dall’azienda: “ciò significa che chi ha già Assistant sulla propria app Truecaller, può fare in modo che chi chiama ascolti una versione replicata e autentica della voce dell’utente invece di uno dei tanti assistenti digitali offerti”. Microsoft ha presentato la sua tecnologia Personal Voice alla conferenza degli sviluppatori Build 2024 di pochi giorni fa. Truecaller è un partner con accesso anticipato. La sua funzionalità vocale personale verrà implementata nelle prossime settimane in alcuni paesi, come Stati Uniti, Canada, India, Australia, Sud Africa, Svezia e Cile. L'assistente AI farà comunque capire a chi chiama che sta parlando con una voce digitale. Inoltre, Truecaller non consentirà agli utenti di modificare il modello di saluto introduttivo quando utilizzano una voce personale anziché una voce generata dal sistema.

In un post sul proprio blog, Microsoft ha affermato che la funzionalità vocale personale di Azure AI Speech aggiunge anche filigrane agli output vocali che crea. In questo modo gli strumenti di identificazione vocale sintetica possono verificarli. La società ha aggiunto che "la voce personale è una funzionalità ad accesso limitato disponibile solo tramite registrazione" per coloro che desiderano creare app con essa.