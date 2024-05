Microsoft lancerà Team Copilot per offrire assistenza IA ai team

Microsoft ha ampliato il suo assistente AI generativo Copilot in una serie di prodotti e servizi. L’ultimo di questi è Team Copilot, annunciato alla Build 2024 e dedicato agli utenti di Microsoft 365. Come dichiarato dall’azienda di Redmond: “in qualità di nuovo prezioso membro del team, Team Copilot lavorerà con i team per trasformare la collaborazione e i flussi di lavoro e si occuperà di attività amministrative che spesso richiedono molto tempo e denaro per i team”. Alcune delle funzionalità che verranno inserite includono ciò che l'azienda chiama facilitatore di riunioni (Meeting facilitator). Questa funzionalità consentirà a Team Copilot AI di gestire l'agenda di una riunione online e persino di prendere appunti durante l'evento. Chiunque partecipi alla riunione potrà essere coautore di tali note. La funzionalità avrà anche il supporto per riunioni ad hoc da Teams Rooms.

Team Copilot: l’AI diventerà un vero e proprio project manager

Un'altra funzionalità del Team Copilot è chiamata Moderatore del gruppo (Group Moderator). Questa funzione consentirà di riassumere le informazioni più importanti per un team. Inoltre, potrà anche rispondere alle domande dei singoli membri del gruppo sui loro compiti. Infine, il servizio includerà la possibilità per Team Copilot di diventare project manager. Microsoft afferma che l'assistente AI utilizzerà l'app Planner in Teams per assegnare attività ad altri membri, tenere traccia della scadenza imminente di un gruppo e anche inviare messaggi ai membri del gruppo se il loro contributo è necessario per un progetto di collaborazione, tramite l'app Loop.

Microsoft prevede di lanciare una versione di anteprima di Team Copilot entro la fine del 2024. Le aziende e le organizzazioni che desiderano provare questo ultimo assistente AI devono già avere una licenza Copilot per Microsoft 365 configurata. Non si sa ancora se questa funzionalità avrà un prezzo separato o se sarà incluso nel piano di abbonamento Copilot per Microsoft 365.