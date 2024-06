True Fit usa AI generativa per trovare le taglie perfette online

True Fit è uno strumento di personalizzazione di taglia basato sull’intelligenza artificiale che offre suggerimenti sulle taglie a migliaia di rivenditori da quasi 20 anni. Negli ultimi tempi, l’azienda ha deciso di avventurarsi nello spazio dell’intelligenza artificiale generativa con “Fit Hub”. Si tratta di un nuovo strumento che mira a migliorare il modo in cui gli acquirenti online trovano abbigliamento adatto al loro tipo di corporatura. Si tratta di uno strumento simile a Fit Insight di Amazon. I problemi relativi alle taglie continuano a essere una delle principali fonti di attrito tra i consumatori online. Molti clienti cercano di evitare i resi esaminando attentamente le pagine dei dettagli del prodotto peer le tabelle delle taglie, le descrizioni e le recensioni dei clienti per valutare la vestibilità dell'abbigliamento. Con il suo ultimo strumento, True Fit si concentra nell’aiutare i consumatori ad indossare abiti adatti al primo tentativo.

True Fit: Fit Hub usa vari LLM e il set di dati Fashion Genome

Fit Hub mira a essere una soluzione che richiede meno tempo in quanto racchiude tutte le informazioni dalle pagine dei prodotti in un unico posto. Ciò aiuta gli acquirenti a conoscere rapidamente un articolo e sentirsi più sicuri di acquistare la taglia giusta. L'intelligenza artificiale analizza la tabella delle taglie, la descrizione, le recensioni dei clienti e i dati sulle vendite e sui resi. Può quindi determinare se gli acquirenti di una taglia dovrebbero scegliere una taglia inferiore o se l'abbigliamento corrisponde alla taglia giusta. Per un'ulteriore personalizzazione, gli utenti possono creare un account True Fit e condividere stili e marchi specifici di loro gradimento, tra le altre preferenze. Inoltre, c'è uno strumento "Suggerimenti per la vestibilità" che fornisce consigli sulla vestibilità. Ad esempio, questo tool può indicare ai clienti che un determinato articolo si adatta meglio alle persone con il busto corto.

Fit Hub sfrutta diversi modelli di intelligenza artificiale generativa (ChatGPT 4o, GPT Vision, Gemini 1.5 Pro Vision e vari modelli open source). Ciò serve per comprendere la parte visiva e il testo in tempo reale. Copilot viene utilizzato con capacità limitata. La funzione utilizza anche il set di dati proprietario cross-market di True Fit, "Fashion Genome". Questo combina i dati di 82 milioni di acquirenti e quasi 30.000 marchi, come Pacsun, Macy's, Dicks, LL Bean e Lululemon, tra gli altri. Fit Hub è attualmente in fase di beta testing con circa una dozzina di marchi e dovrebbe diventare disponibile per tutti i partner commerciali di True Fit il mese prossimo.