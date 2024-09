Tim Cook: "l'uscita di iPhone 16 è un'esperienza fuori dal corpo"

Tim Cook, CEO di Apple, ha partecipato attivamente al lancio dell’attesissimo iPhone 16, in un evento speciale che ha coinvolto il famoso conduttore televisivo Jimmy Fallon. I due si sono recati insieme all’iconico Apple Store sulla Fifth Avenue di New York, dove hanno incontrato un folto pubblico di appassionati del brand.

Cook ha descritto l'esperienza come qualcosa di straordinario, paragonandola a "un'esperienza fuori dal corpo”. Questa espressione riflette l’emozione e il coinvolgimento che Apple suscita tra i suoi fan, che continuano a dimostrare un entusiasmo senza pari per ogni nuova uscita del colosso tecnologico.

Nel corso della loro visita allo store, Cook e Fallon hanno approfondito alcune delle innovazioni più rilevanti del nuovo iPhone 16. In particolare, si sono soffermati su Apple Intelligence, una suite avanzata di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, che rappresenta una delle novità più significative di questo modello.

Diverse funzionalità: tra le più apprezzate Apple Intelligence

Tra le funzionalità più apprezzate vi è la possibilità di rimuovere automaticamente gli oggetti indesiderati dalle fotografie, rendendo l’esperienza fotografica più fluida e intuitiva. Un altro punto forte di Apple Intelligence sono gli strumenti avanzati per la scrittura, che consentono agli utenti di migliorare la propria produttività in modo naturale ed efficiente.

Apple Intelligence sarà disponibile su tutti i modelli della serie iPhone 16, garantendo così agli utenti un’esperienza uniforme e all’avanguardia. Alcuni di questi strumenti innovativi sono già accessibili attraverso l’aggiornamento alla versione beta di iOS 18.1, mentre altri saranno resi disponibili nel mese di ottobre.

Il lancio dell’iPhone 16 ha confermato ancora una volta il predominio di Apple nel panorama tecnologico globale. Le vendite hanno superato le aspettative, dimostrando non solo la forza del marchio, ma anche il legame profondo che unisce Apple e i suoi utenti, sempre entusiasti di scoprire le ultime innovazioni proposte dall'azienda.