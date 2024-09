Siri con Apple Intelligence potrebbe arrivare prima del previsto

Novità in arrivo per Siri, il celebre assistente virtuale di Apple. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nella sua l'ultima newsletter Power On, Siri con Apple Intelligence potrebbe essere rilasciata agli utenti prima di quanto inizialmente pensato. Anche se non si tratta della versione finale, gli utenti potrebbero iniziare a vedere alcune funzionalità implementate in anticipo. Il giornalista ha infatti fornito alcuni dettagli aggiuntivi sulla cronologia di rilascio delle funzionalità di Apple Intelligence, tra cui un nuovo dettaglio interessante. Alcune delle nuove funzionalità di Siri potrebbero essere distribuite in iOS 18.3, anziché nel precedente iOS 18.4 previsto. Come si legge nella newsletter: “il più grande aggiornamento di iOS 18 dopo iOS 18.1 sarà iOS 18.4, che includerà molte delle nuove funzionalità di Siri (alcune sono in considerazione per iOS 18.3)”. Ciò significa che gli utenti Apple potrebbero provare l'esperienza Siri con Apple Intelligence già a gennaio, anziché a marzo.

Siri con Apple Intelligence: lo sviluppo di iOS 18 secondo Gurman

Il giornalista di Bloomberg ha fornito altri dettagli riguardanti le tempistiche di sviluppo e le date di rilascio di altre versioni correlate a iOS 18. Il primo update cumulativo, iOS 18.1 dovrebbe essere completato internamente a breve, con un rilascio a metà ottobre. iOS 18.2 dovrebbe essere completato internamente all'inizio di novembre, con rilascio a dicembre. iOS 18.3 dovrebbe essere completato internamente entro la fine dell'anno, con rilascio a gennaio. iOS 18.4 dovrebbe essere completato internamente all'inizio di febbraio, con rilascio a marzo.

Per rinfrescare la memoria, iOS 18.1 porterà la ondata di Apple Intelligence, tra cui un leggero aggiornamento di Siri (nuova interfaccia utente, risposte più rapide), così come Writing Tools, Photos Clean Up e Notification Summaries. In seguito, iOS 18.2 dovrebbe portare Image Playground, Genmoji, così come l'integrazione di ChatGPT. Infine, gli utenti dovrebbero ottenere il Siri con Apple Intelligence all'inizio dell'anno prossimo.