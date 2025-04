Tieni al sicuro i tuoi dati con NordPass: costa solo 1,49€ al mese

Oltre ad antivirus e VPN, uno degli strumenti ormai indispensabili per proteggersi online è il password manager. In tal senso, uno dei migliori disponibili online è NordPass, un servizio completo e ricco di funzioni, che permette di salvare in sicurezza tutte le credenziali di accesso dei propri account e i dati delle carte di pagamento.

Si tratta di un gestore di password sicuro, multi-piattaforma e molto conveniente. Con la promozione in corso, è possibile averlo in sconto del 50% al prezzo di 1,49€ al mese. Inoltre, tutti i nuovi utenti potranno godere di un periodo di 30 giorni di rimborso completo.

Tutti i vantaggi di NordPass

NordPass consente innanzitutto di salvare un numero illimitato di password e passkey: i tuoi dati saranno sempre a tua disposizione. Non è finita qui: questo strumento integra alcune funzionalità extra che lo rendono unico, come ad esempio il generatore di password complesse, l'autosalvataggio e autoinserimento dei dati per velocizzare il login e la scansione del web per trovare eventuali data leak.

Altro aspetto molto importante è che NordPass individua le password più deboli o quelle che hai riutilizzato troppe volte. Inoltre, consente di sincronizzare i dati tra tutti i dispositivi. Così potrai avere le tue password sempre a portata di mano, qualsiasi dispositivo tu stia utilizzando.

NordPass è un tool completo, uno dei password manager maggiormente apprezzati per la presenza di funzionalità all'avanguardia. E per la sua semplicità di utilizzo. Tutto questo, solo per poco tempo, al prezzo di 1,49€ al mese: basta andare sul sito di NordPass e scegliere il piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.