Teams permetterà di disattivare le notifiche per i post del canale

Microsoft Teams continua ad aggiungere funzionalità piccole ma comunque utili per gli utenti che si sono registrati per ricevere gli aggiornamenti dell’anteprima pubblica. Questa settimana gli utenti potranno provare una nuova funzionalità per le versioni Windows e Mac di Teams. Come riportato in un post sul blog Microsoft 365 Insider, questa nuova funzionalità inserita nella versione di anteprima pubblica di Teams consentirà agli utenti di attivare o disattivare la ricezione di notifiche per i post nel proprio canale. Tutto quello che bisogna fare è cliccare sull'icona del menu, che si trova nell'angolo in alto a destra di un post di Teams. A questo punto apparirà la nuova opzione Disattiva notifiche/Attiva notifiche. Per passare da una all’altra basta selezionarla dal menu.

Teams: perché non disattivare le notifiche per i post del canale

Microsoft offre la possibilità di disattivare le notifiche per i post del canale di Teams. Tuttavia, l’azienda ricorda alcuni motivi utili per cui gli utenti dovrebbero attivare tali avvisi. In primis, tramite le notifiche si ricevono aggiornamenti in tempo reale quando qualcuno pubblica un messaggio. Inoltre, gli utenti possono rimanere informati sulle discussioni e sulle attività in corso all’interno del canale. Infine, viene migliorata la collaborazione tra i membri del gruppo, in modo che questi siano sempre informati su ciò che sta accadendo.

Oltre ai membri dell'anteprima pubblica di Teams, anche i membri delle versioni di Microsoft 365 Targeted possono provare le nuove opzioni di notifica per i post. Non si sa quando questa funzionalità verrà distribuita a tutti gli utenti di Teams per le versioni Windows e Mac. Inoltre, non si sa quando sarà reso disponibile per altre piattaforme Teams. Infine, per quanto riguarda le ultime novità dell’app, pochi giorni fa Microsoft ha rilasciato la nuova funzionalità relativa all'audio delle notifiche personalizzato per le versioni Windows e Web di Teams.