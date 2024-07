Microsoft Teams: in arrivo notifiche audio personalizzate

Microsoft sta testando una nuova funzionalità per gli utenti di Teams su Windows e sul Web. Questa novità dovrebbe aiutare a gestire meglio le notifiche che gli utenti ricevono ogni giorno dal servizio di riunioni e chat online. Come affermato in un post sul blog Microsoft 365 Insiders: “per aiutarti a rimanere concentrato, dare rapidamente priorità ad attività e messaggi ed evitare distrazioni, ora puoi regolare l'audio delle notifiche di Teams. Puoi assegnare suoni diversi a diversi tipi di notifiche, come i messaggi urgenti. Oppure puoi disattivare i suoni di notifica quando sei occupato o partecipi a una riunione.

Microsoft Teams: come regolare l’audio delle notifiche

Gli Insider che possono testare le build di anteprima pubblica di Microsoft Teams possono aprire Teams per Windows o la versione sul web e fare clic sull'icona a tre punti per accedere alle impostazioni dell'app. A questo punto dovranno accedere al menu Notifiche e attività. Successivamente, possono fare clic sull'opzione Audio e quindi iniziare a personalizzare i suoni per le notifiche. La casella di controllo Riproduci suoni con notifiche consentirà agli utenti di scegliere tra otto diverse opzioni. Gli utenti visualizzare in anteprima ciascun suono con il pulsante Riproduci (Default, Vibe, Nudge, Tap, Flick, Pluck, Summon e Ping). La casella Riproduci suoni con notifiche di contatti urgenti e prioritari dispone di quattro opzioni audio aggiuntive per quel tipo specifico di notifica. Si tratta di (Default, Prioritiize, Escalate e Alarm).

Microsoft Teams offre anche una casella Riproduci suoni quando sono occupato o in riunione. Questa invia una notifica audio se gli utenti si trovano in quelle situazioni particolari. Oltre ai membri dell'anteprima pubblica di Teams, anche i membri delle versioni di Microsoft 365 Targeted possono provare la nuova funzionalità di notifiche audio personalizzate di Teams. Non si sa quando tale novità verrà distribuita agli utenti di Microsoft Teams per Windows e il Web nel canale stabile. Allo stesso modo, l’azienda di Redmond non ha specificato quanto questa funzionalità sarà resa disponibile per altre piattaforme Teams.