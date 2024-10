Tails 6.8 introduce la riparazione del file system all'avvio

Due settimane dopo aver annunciato la sua fusione con il Tor Project, Tails ha appena lanciato la versione 6.8. Questo aggiornamento include nuove funzionalità per la riparazione di Persistent Storage, un aggiornamento del browser e altro ancora. Una delle nuove funzionalità di spicco di Tails 6.8 è la possibilità di riparare il file system di Persistent Storage. In altre parole, se vengono rilevati errori in Persistent Storage, Tails offre ora l'opzione di ripararli direttamente dalla schermata di benvenuto. Ciò semplifica per gli utenti il ​​ritorno all'utilizzo del loro ambiente sicuro senza dover passare attraverso complicati passaggi manuali. Tuttavia, vale la pena notare che non tutti i problemi del file system possono essere risolti automaticamente. Il team Tails ha fornito una documentazione completa per guidarti nel recupero dei dati da Persistent Storage utilizzando metodi aggiuntivi, se necessario.

Tails 6.8: nuove funzionalità e bugfix

La prima novità riguarda l’aggiornamento di Tor Browser alla versione 13.5.6, garantendo le ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza dal Tor Project. L'aggiornamento introduce anche una notifica più chiara quando un'interfaccia di rete viene disabilitata a causa di un errore nell'anonimizzazione dell'indirizzo MAC. Il messaggio ora recita: “Wi-Fi disabilitato. L'anonimizzazione dell'indirizzo MAC è fallita per la tua interfaccia Wi-Fi, quindi è stata temporaneamente disabilitata. Potresti preferire riavviare Tails e disabilitare l'anonimizzazione MAC. Scopri di più sull'anonimizzazione degli indirizzi MAC.”

Sono stati poi risolti diversi problemi per migliorare l'esperienza utente e l'affidabilità del sistema. In primis il tempo massimo di attesa per lo sblocco dell'archiviazione persistente è stato aumentato a 8 minuti, riducendo i messaggi di errore prematuri. Le password sono ora nascoste per impostazione predefinita durante lo sblocco dell'archiviazione persistente, migliorando la privacy. Tails ha anche migliorato l'affidabilità dei messaggi di errore di WhisperBack. Nello specifico, i campi di input ora funzionano meglio quando Tails non è connesso a Tor e l'accessibilità dei campi di input per gli screen reader è stata migliorata.

Gli aggiornamenti automatici sono disponibili per gli utenti che eseguono Tails 6.0 o versioni successive. Se riscontri problemi, puoi seguire le istruzioni per un aggiornamento manuale sul sito web di Tails. Chi è interessato ai dettagli tecnici e all'elenco completo delle modifiche può fare riferimento all'annuncio di rilascio o visitare il changelog completo, sul sito ufficiale di Tails.