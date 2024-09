Tails OS si unisce a Tor Project per migliorare privacy e sicurezza

Tor Project, responsabile di Tor Browser, ha annunciato che Tails OS si è unito alla sua struttura. Per chi non lo sapesse, Tails OS è una distribuzione Linux basata su USB che ha lo scopo di preservare la privacy dell'utente. Questo sistema offre molte funzionalità di tutela della privacy e utilizza Tor Browser come browser predefinito per proteggere gli utenti online. Una delle altre caratteristiche principali di Tails OS è che una volta spento, non lascerà tracce sul computer su cui è stato avviato. Inoltre, è anche possibile estrarre direttamente la penna USB e spegnere il computer senza lasciare alcuna traccia. Gli utenti possono anche sfruttare diverse app per lavorare su documenti sensibili e comunicare in sicurezza.

Tails OS: grazie alla partnership lavoro del team più sostenibile

Aderendo a Tor Project, i due progetti possono collaborare più facilmente. Inoltre, ciò rende il lavoro del team di Tails più sostenibile, poiché si riducono le spese generali e si creano opportunità per ampliare i programmi di formazione e sensibilizzazione. Per quanto riguarda la quest’ultimo aspetto, Tor Project ha dichiarato: "fino ad ora, gli sforzi formativi di Tor si sono concentrati principalmente sul suo browser. Con Tails integrato in questi programmi, possiamo affrontare una gamma più ampia di esigenze di privacy e scenari di sicurezza".

La partnership tra queste due entità permette anche di migliorare il loro lavoro su modelli di minaccia sovrapposti, offrendo sicurezza a coloro che operano in ambienti ad alto rischio, come attivisti, giornalisti e altri utenti a rischio, oltre agli utenti comuni. La nuova partnership potrebbe portare entrambi i progetti a implementare nuove funzionalità in modo più rapido. Si prevede inoltre che tale mossa possa aumentare il numero degli utenti per il sistema operativo Tails, minore rispetto al più popolare Tor Project. Per gli utenti esistenti di Tor Browser o Tails OS, i due progetti si completeranno a vicenda e formeranno una soluzione completa che fornisce sicurezza sia a livello di rete che di sistema operativo.