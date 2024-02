Tails 6.0 Anonymous OS arriverà ufficialmente il 27 febbraio

Gli sviluppatori dietro la distribuzione GNU/Linux basata su Debian Tails, incentrata sulla sicurezza e mirata a preservare la privacy e l'anonimato di Internet, hanno annunciato un invito a effettuare test per la prossima versione principale, Tails 6.0, basata su Debian Bookworm. L'attuale serie Tails 5 è basata su Debian GNU/Linux 11 "Bullseye". Adesso tale distribuzione verrà aggiornata alla più recente serie di sistemi operativi Debian, Debian GNU/Linux 12 "Bookworm". Quest’ultima include anche un nuovo ambiente desktop GNOME, ovvero GNOME 43. Oltre ad essere ribasato su Debian Bookworm, il nuovo OS includerà diverse nuove funzionalità. Ad esempio, è prevista la protezione contro dispositivi USB dannosi. Ciò avverrà grazie ad un nuovo meccanismo che ignora qualsiasi dispositivo USB collegato al computer mentre lo schermo è bloccato. I nuovi dispositivi USB possono essere utilizzati solo quando lo schermo è sbloccato.

Tails 6.0: in arrivo montaggio di dispositivi esterni, Night Light e migliori screenshot

Un'altra nuova funzionalità prevista in Tails 6.0 è la possibilità di montare automaticamente dispositivi esterni. Inoltre, vi è la possibilità di richiedere agli utenti di sbloccare il dispositivo di archiviazione se contiene una partizione crittografata. Grazie all'aggiornamento alla serie di ambienti desktop GNOME 43, Tails 6.0 offrirà anche la modalità oscura e le funzionalità Night Light. Sono poi previsti screenshot e screencast più semplici grazie allo strumento screenshot integrato di GNOME. Oltre a ciò, Tails 6.0 verrà fornito con una funzionalità di Persistant Storage aggiornata. che genera passphrase suggerite in catalano, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. Inoltre, verrà integrato un client di posta elettronica Mozilla Thunderbird aggiornato che offre una configurazione più semplice degli account Gmail.

Naturalmente, la maggior parte del software incluso in Tails 6.0 verrà aggiornato alle ultime versioni dai repository Debian Bookworm. Come accennato in precedenza, gli sviluppatori di Tails prevedono di rilasciare ufficialmente Tails 6.0 alla fine di questo mese, il 27 febbraio 2024. Fino ad allora, è possibile provare la prima versione di sviluppo scaricando le immagini ISO o USB dalla pagina ufficiale del software. Bisogna comunque tenere presente che questa è una versione pre-release, quindi potrebbe causare alcuni bug.