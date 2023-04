Tails 5.12: implementata la nuova funzione di Persistent Storage

I coder di Tails, famosa distribuzione Linux che si focalizza sulla privacy e la sicurezza durante la navigazione sui siti e servizi web, hanno avviato la distribuzione di un nuovo nuovo aggiornamento di questo sistema operativo open source. Tails 5.12 è sempre basata sui pacchetti software disponibili nei repository di Debian 11 “Bullseye”. In questa nuova versione stabile sono reperibili diverse innovazioni. Ad esempio sono state finalmente implementate due nuove feature inerenti alla funzionalità di Persistent Storage. Nel dettaglio ora l'utente può cancellare tutti i dati salvati nel sistema nel momento in cui il Persistent Storage viene disattivato ed inoltre adesso è supportata la generazione di password molto robuste durante la creazione del Persistent Storage all'interno dell'ambiente live di Tails 5.12.

Si tratta quindi di due funzionalità davvero interessanti che fanno sicuramente molto piacere a tutti gli utenti della distribuzione. Sempre per quanto concerne il Persistent Storage ora i messaggi di errore sono stati migliorati e mostrano nel dettaglio che tipo di funzione ha fallito ad eseguirsi. Oltretutto l'attivazione del Persistent Storage è stata resa decisamente più affidabile ed è presente una nuova icona per richiamare la backup utility correlata.

Sempre in Tails 5.12 troviamo dei nuovi progress indicator che consentono all'utente di capire le tempistiche di attivazione di una feature. Tails 5.12 è animata da Linux 6.1.20 LTS (Long Term Support), non la più recente edizione del kernel del Pinguino ma in ogni caso una delle più robuste e rodate che include anche una vastissima pletora di driver aggiornati per poter garantire il supporto ad una vastissima serie di configurazioni hardware e di periferiche presenti in commercio.

Il nuovo file ISO di Tails 5.12 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto. Una volta scaricato il media d'installazione è possibile eseguire il flash su una comune penna USB cosi da avere accesso all'ambiente live della distribuzione.