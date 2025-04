Surfshark VPN protegge tutti i tuoi dispositivi a 1,99€/mese

Con Surfshark VPN, la tua connessione è al sicuro ovunque tu sia. Che tu stia navigando su un computer, uno smartphone o un tablet, questo servizio ti offre una connessione privata senza limiti. Risulta cieè in grado di proteggere tutti i dispositivi connessi sotto un singolo account. Questo significa che puoi navigare in modo sicuro su tutte le tue piattaforme, senza dover preoccuparti di restrizioni o limitazioni di utilizzo.

Con l’offerta attuale, puoi ottenere Surfshark VPN a solo 1,99€ al mese, grazie a uno sconto dell’87% sul piano biennale, e in più, ricevi 3 mesi extra gratuiti. Per sfruttare la promozione basta andare sul sito di Surfshark.

Surfshark è una delle poche VPN da poter usare su dispositivi illimitati

Una delle caratteristiche principali di Surfshark VPN è la sua crittografia di livello militare con standard AES-256 bit, che rende impossibile intercettare o manipolare i tuoi dati. Il servizio in questione maschera il tuo indirizzo IP, garantendo l'anonimato completo mentre navighi, impedendo a terzi di tracciare la tua attività online. Non solo proteggi la tua privacy, ma anche i tuoi dati sensibili, come le informazioni bancarie, dalle minacce online.

Ma Surfshark VPN non si limita a proteggere la tua connessione: include anche un potente blocco delle pubblicità e delle tracce pubblicitarie, che migliora l’esperienza di navigazione. Non dovrai più preoccuparti di annunci invasivi che rallentano il tuo internet o distraggono dalla navigazione.

Inoltre, con la modalità MultiHop puoi aggirare blocchi geografici e restrizioni internet imposte in alcune aree, cambiando facilmente il tuo indirizzo IP e connettendoti tramite server in altre regioni. In questo modo, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti in streaming o visitare siti bloccati in determinate zone geografiche.

L’offerta per il piano biennale di Surfshark VPN a 1,99€ al mese è un’occasione unica per avere la massima protezione online per tutti i tuoi dispositivi a un prezzo imbattibile. Con il piano, ottieni anche 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni per provare il servizio senza rischi. Vai sul sito di Surfshark.

