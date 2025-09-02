Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio

Surfshark si conferma una delle migliori VPN in circolazione. Provala in offerta e inizia a proteggere e rendere privata la tua connessione.
Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio
Surfshark si conferma una delle migliori VPN in circolazione. Provala in offerta e inizia a proteggere e rendere privata la tua connessione.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 2 set 2025
Link copiato negli appunti

Chi sta pensando di sottoscrivere una VPN a settembre 2025 può valutare l'attuale iniziativa di Surfshark, che rende il servizio più accessibile con una promozione pensata per il piano biennale.

L'offerta in corso sul sito ufficiale del servizio permette di avere 27 mesi di utilizzo al prezzo di 24, grazie a 3 mesi aggiuntivi inclusi, con una spesa che parte da 1,99€ al mese. È prevista anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni, utile per provare il servizio senza rischi.

Vai all'offerta di Surfshark

Come funziona Surfshark e quali vantaggi offre

Surfshark mette a disposizione una rete di oltre 3.000 server in tutto il mondo e consente di cambiare l'IP per aggirare restrizioni geografiche o accedere a contenuti disponibili solo in determinati Paesi. Allo stesso tempo, la crittografia applicata al traffico dati garantisce una protezione ulteriore quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio in albergo, in aeroporto o in un bar.

Un altro punto di forza è la possibilità di collegare più dispositivi in contemporanea, gestendo tutto tramite le app dedicate. Per chi cerca un livello di sicurezza superiore, esiste la variante Surfshark One, disponibile con un piccolo sovrapprezzo di 0,50€ al mese, che integra strumenti aggiuntivi come un sistema anti-malware e funzioni extra per la privacy.

L'offerta attuale di Surfshark rappresenta una delle opzioni più convenienti sul mercato per chi desidera una VPN versatile, utilizzabile in mobilità o nella vita di tutti i giorni, con un costo contenuto e un buon livello di affidabilità. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.

Vai all'offerta di Surfshark

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Eurobasket 2025: le partite dell'Italia sono in chiaro, come vederle dall'estero
VPN

Eurobasket 2025: le partite dell'Italia sono in chiaro, come vederle dall'estero
La migliore VPN è in offerta: è il momento giusto per attivarla
VPN

La migliore VPN è in offerta: è il momento giusto per attivarla
Dove vedere gli Europei di basket 2025 in TV e in streaming (anche dall'estero)
VPN

Dove vedere gli Europei di basket 2025 in TV e in streaming (anche dall'estero)
Evitare i blocchi geografici in vacanza è facile
VPN

Evitare i blocchi geografici in vacanza è facile