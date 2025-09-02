Surfshark in super offerta: protezione extra anche in viaggio

Chi sta pensando di sottoscrivere una VPN a settembre 2025 può valutare l'attuale iniziativa di Surfshark, che rende il servizio più accessibile con una promozione pensata per il piano biennale.
L'offerta in corso sul sito ufficiale del servizio permette di avere 27 mesi di utilizzo al prezzo di 24, grazie a 3 mesi aggiuntivi inclusi, con una spesa che parte da 1,99€ al mese. È prevista anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni, utile per provare il servizio senza rischi.
Come funziona Surfshark e quali vantaggi offre
Surfshark mette a disposizione una rete di oltre 3.000 server in tutto il mondo e consente di cambiare l'IP per aggirare restrizioni geografiche o accedere a contenuti disponibili solo in determinati Paesi. Allo stesso tempo, la crittografia applicata al traffico dati garantisce una protezione ulteriore quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio in albergo, in aeroporto o in un bar.
Un altro punto di forza è la possibilità di collegare più dispositivi in contemporanea, gestendo tutto tramite le app dedicate. Per chi cerca un livello di sicurezza superiore, esiste la variante Surfshark One, disponibile con un piccolo sovrapprezzo di 0,50€ al mese, che integra strumenti aggiuntivi come un sistema anti-malware e funzioni extra per la privacy.
L'offerta attuale di Surfshark rappresenta una delle opzioni più convenienti sul mercato per chi desidera una VPN versatile, utilizzabile in mobilità o nella vita di tutti i giorni, con un costo contenuto e un buon livello di affidabilità. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.
