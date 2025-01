Steam: Windows 11 sempre più popolare tra i gamer

Non tutti gli utenti Windows vogliono o possono aggiornare il sistema a Windows 11 (molti rimangono su Windows 10 nonostante la fine imminente del supporto). Tuttavia, i gamer sembrano essere più ricettivo al nuovo sistema operativo. Valve ha infatti segnalato che a dicembre 2024, Windows 11 ha raggiunto un nuovo massimo storico su Steam. Secondo gli ultimi risultati del sondaggio Steam Hardware and Software, il 54,96% di tutti gli utenti Windows utilizza Windows 11. Il mese scorso, la quota è aumentata di 1,98 punti. Windows 10 è rispettivamente sceso al 42,39% (-0,92 punti). Windows 7 a 64 bit ha lo 0,15% (-0,06 punti) e, poiché non è più in grado di eseguire l'ultima versione di Steam, si prevede che venga abbandonato presto.

Steam: il 96% dei gamer usa Windows per le sessioni di gioco

Sebbene Windows 11 sia ora la versione dominante su Steam, presenta alcuni problemi per quanto riguarda il gaming, specialmente nella versione 24H2. Microsoft ha recentemente sospeso l’aggiornamento a Windows 11 24H2 per coloro che utilizzano la funzionalità Auto HDR. Inoltre, alcuni giochi smettono di funzionare quando vengono eseguiti con l'ultimo aggiornamento di Windows 11. Non ci sono informazioni su quanti utenti siano già passati alla versione 24H2 (Microsoft ha recentemente aumentato l'ambito del suo lancio), quindi è difficile dire quanti siano interessati da quei bug.

Nel complesso, il 96,10% di tutti i partecipanti al sondaggio di dicembre 2024 (la partecipazione è facoltativa) utilizza Windows per accedere a Steam. Linux è al secondo posto con il 2,29% e macOS con l'1,61%. Per quanto riguarda l'hardware, le scelte più popolari includono 16 GB di RAM (45,07%), un processore a sei core (31,67%), la scheda grafica NVIDIA RTX 3060 (5,88%, ora fuori produzione), 8 GB di VRAM (34,91%) e un monitor 1080p (56,12%). NVIDIA domina il segmento GPU con una schiacciante quota di mercato del 75,67% (AMD ha il 16,24%). Intel supera invece AMD con il 63,32% rispetto al 36,68%. Per saperne di più, l’ultimo report del sondaggio Steam Hardware and Software sul sito web ufficiale di Valve.