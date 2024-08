Stack Overflow: gli sviluppatori preferiscono PostgreSQL

L'ultima edizione del developer survey di Stack Overflow si segnala in particolare per due risultati. Il primo riguarda la crescita di linguaggi di programmazione come Python, C e C++ a cui fanno da contraltare dei decrementi per soluzioni che sono comunque riuscite ad affermarsi nel tempo, come Rust. Il secondo, forse ancora più interessante, permette di registrare il sorpasso di PostgreSQL rispetto ad un DBMS fino a poco tempo fa dominante come MySQL.

Stack Overflow: Python sopra il 50%

Il sondaggio non distingue tra linguaggi di programmazione, linguaggi per i database e linguaggi per lo sviluppo in quanto il suo obbiettivo è quello di identificare gli strumenti più utilizzati per il coding. Secondo la rilevazione di Stack Overflow, nel 2024 troviamo ancora una volta al primo posto JavaScript con oltre il 60% che supera l'accoppiata HTML e CSS con circa 52 punti percentuali.

The 2024 Stack Overflow Developer Survey results are out. https://t.co/DsEUtLRkQU The #1 Developer Role continues to be the Full-stack developer. Full-stack developers are taking over the world, and now the #2 role is in the crosshairs... 🧐 1/n — Convex (@convex_dev) July 30, 2024

Al terzo posto si piazza invece Python, anche per via del suo ruolo nelle applicazioni per l'analisi dei dati e l'Intelligenza artificiale, che arriva al 51% a pari merito con SQL.

Ottimo risultato anche per TypeScript che con il suo 38.5% supera di gran lunga Java con pochi decimali in più del 30%. PHP, più volte dato per morto ma sempre diffusamente utilizzato, conserva un più che dignitoso 18.2% superando soluzioni comunque popolari tra cui Go, il già citato Rust, Kotlin e Swift. Per i più nostalgici abbiamo un COBOL ancora in classifica (seppure con un risicato 0.7%), mentre il linguaggio meno citato in assoluto è stato Zephyr con 0.3 punti.

PostgreSQL supera MySQL

Per quanto riguarda invece i Database Engine è particolarmente interessante il dato secondo cui PostgreSQL, con il suo 48.7%, ha superato un MySQL fermo al 40.3%. Terza posizione per SQLite che registra un dato migliore rispetto a Microsoft SQL Server, il DBMS non relazionale MongoDB, il database in-memory Redis e MariaDB che è un fork Open Source di MySQL. Se quindi sommiamo il risultato di quest'ultimo con quella di MySQL otteniamo un risultato vicino al 60% superiore a quello di PostgreSQL.

In ogni caso si tenga conto che nel corso degli ultimi anni la quota di PostgreSQL è cresciuta costantemente (era pari al 33% nel 2018) mentre quella di MySQL è scesa (era del 59% nello stesso anno).