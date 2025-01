Supabase: alternativa open source a Firebase

Supabase è un'alternativa open source a Firebase, ideata per fornire una piattaforma potente e scalabile per la creazione di applicazioni web, app mobile e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Il cuore di Supabase è rappresentato da PostgreSQL, database relazionale che costituisce la base per tutte le sue funzionalità. Questa scelta permette di offrire un'infrastruttura ottimizzata per lo sviluppo di qualsiasi progetto.

Le funzionalità di Supabase

Uno degli aspetti più interessanti di Supabase riguarda l'integrazione nativa di strumenti avanzati per l'autenticazione e l'autorizzazione. Grazie all'utilizzo di GoTrue, tecnologia basata su JWT, gli sviluppatori possono implementare sistemi sicuri per la gestione degli accessi da parte degli utenti. Supabase semplifica poi l'interazione con il database attraverso PostgREST che trasforma PostgreSQL in un'API RESTful automatizzata eliminando la necessità di scrivere codice personalizzato per molte delle operazioni che vengono effettuate più di frequente.

Un'altra caratteristica di Supabase è la gestione in tempo reale dei dati. Attraverso il supporto nativo per WebSocket la piattaforma consente di ricevere aggiornamenti immediati sulle modifiche apportate ai dati. Tale funzionalità coinvolge operazioni che riguardano inserimenti, aggiornamenti e cancellazioni ed è particolarmente utile per le applicazioni che richiedono un'interazione dinamica con gli input inviati dagli utenti.

Supabase offre anche un sistema per la gestione dei file, utilizzando un'interfaccia RESTful basata su S3 e Postgres per controllare le autorizzazioni. Ciò semplifica la gestione di risorse statiche, come per esempio le immagini o i documenti, direttamente da un'applicazione.

Supporto per i linguaggi di programmazione

Grazie alle sue librerie client disponibili per diversi linguaggi di sviluppo e programmazione (Java, Rust, JavaScript, Python..), Supabase può essere facilmente integrata in applicazioni di diverso tipo.

È comunque bene precisare che Supabase non è una replica esatta di Firebase. L'obiettivo degli sviluppatori del progetto è quello di offrire un'esperienza simile a quella di Firebase utilizzando però esclusivamente degli strumenti open source.