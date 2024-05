Stack Overflow e OpenAI insieme per Overflow API e OverflowAI

Stack Overflow e OpenAI hanno annunciato l'avvio di una partnership, o per meglio dire di un'API partnership, incentrata sul rafforzamento degli LLM (Large Language Model). Stack Overflow è la più nota piattaforma online per l'assistenza agli sviluppatori, grazie ad essa i coder possono porre domande e trovare risposte sui loro problemi in tema di programmazione. OpenAI è la compagnia che, tra le altre attività, ha creato il modello generativo GPT e il chatbot ChatGPT.

L'obbiettivo della partnership

La collaborazioni nasce con lo scopo di mettere a disposizione i contenuti tecnici di Stack Overflow per il potenziamento degli LLM dedicati all'AI development di Sam Altman e soci. Al centro della partnership troviamo la Overflow API. Un'interfaccia collegata ad un servizio che, tramite sottoscrizione, permette di addestrare e migliorare i modelli generativi tramite l'accesso ai dataset pubblici di Stack Overflow.

Tali dati verranno utilizzati direttamente in ChatGPT per fornire risposte accurate e validate ai prompt sul coding. Ciò avverrà grazie ai contributi di sviluppatori professionisti raccolti nel corso di 15 anni di attività. Ad oggi il database di riferimento raccoglie circa 59 milioni tra domande e risposte incentrate sul codice e le metodologie di programmazione.

I termini dell'accordo

OpenAI utilizzerà la Overflow API per l'accesso ai dati di Stack Overflow. Nel contempo collaborerà con quest'ultima per rendere il proprio modello più performante in tema di programmazione. In cambio Stack Overflow potrà sfruttare gli LLM di OpenAI come parte dello sviluppo di OverflowAI. Una piattaforma per l'assistenza al coding tramite chatbot che rende le sessioni di sviluppo più produttive ed efficienti con un notevole risparmio di tempo, anche in fase di test e debugging.

La partnership in atto dovrebbe sortire i suoi primi effetti già a partire dalla metà dell'anno corrente. Si tratta comunque di un'iniziativa ampiamente prevista, Stack Overflow è stata infatti una delle realtà maggiormente colpite dall'arrivo dei chatbot e degli assistenti al coding come GitHub Copilot. Il suo traffico è notevolmente diminuito nel corso degli ultimi mesi, anche perché l'interazione con un LLM risulta sicuramente più rilassata rispetto a quella che si potrebbe avere con un programmatore professionista dai modi spesso "ruvidi".

Non potendo combattere OpenAI, Stack Overflow ha deciso di farsela amica.